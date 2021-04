अमेरिकेत कॅपिटल हिल परिसर लॉकडाऊन; दोन पोलिस अधिकाऱ्यांना कारने चिरडलं

वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या कॅपिटल हिल परिसरात गोळीबाराची घटना झाल्यानंतर इमारत परिसर सील करण्यात आला आहे. युएस कॅपिटल पोलिसांनी सांगितंल की, इमारतीला सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद करण्यात आलं आहे. तसंच स्टाफमधील सदस्यांना आत किंवा बाहेर जाण्यास बंदी घातली आहे. युएस कॅपिटल बिल्डिंगजवळ एका गाडीने दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना चिरडलं. यामध्ये एकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यानंतर पोलिसांनी कॅपिटल बिल्डिंग सील केली.

कारने धडक दिल्यानंतर पोलिसांनी कॅपिटल कॉम्प्लेक्सच्या बॅरिकेडजवळ गोळीबारही केला. यामध्ये एका संशयिताला गोळी लागली असून त्याचा मृत्यूही झाला आहे. पोलिसांनी शुक्रवारी दुपारी युएस कॅपिटल बंद केली. कॅपिटल बिल्डिंग सुरक्षेच्या कारणामुळे बंद करण्यात आली असून सध्या कर्मचाऱ्यांना आत किंवा बाहेर ये जा करण्यास बंदी घातली आहे.

#UPDATE A Capitol Police officer has died after a car rammed into law enforcement at a security barricade. A second officer has been injured. The incident doesn't appear to be 'terrorism-related,' police say pic.twitter.com/1TA3JCbLFn

— ANI (@ANI) April 2, 2021