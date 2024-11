US Elections Updates: डोनाल्ड ट्रम्प यांची विजयाच्या दिशेने वाटचाल तर कमला हॅरिस स्लो मोशनमध्ये, सुरुवातीचे निकाल काय सांगतात?

US Election 2024: Donald Trump Takes Early Lead, Kamala Harris Falling Behind in Key States: अमेरिकेतील ५० राज्ये आणि वॉशिंग्टन डी.सी.मध्ये एकूण ५३८ इलेक्टोरल मतांची गणना होत आहे, आणि त्यातील २७० मतं जिंकणे हे विजयासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.

Donald Trump and Kamala Harris battle in the crucial US Election 2024 as early results reveal tight competition in key states. esakal