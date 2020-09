निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी ट्रम्प चीनवर ड्रोन हल्ला करतील?

बिजिंग- अमेरिकेत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा राष्ट्रपतीपदासाठी मैदानात आहेत. ट्रम्प यांचे पुन्हा राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होणे अवघड मानलं जातं आहे. अशात चीनच्या सरकारी ग्लोबल टाईम्सच्या संपादकाकडून धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. निवडणुकीपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प चीनवर ड्रोन हल्ला करतील, असं ते म्हणाले आहेत.

मेंदू खाणाऱ्या अमिबाने 6 वर्षाच्या मुलाचा घेतला जीव; अमेरिकेत हाय अलर्ट

संपादक हू शिजिन यांनी यांसदर्भात ट्विट केलं आहे. मला वाटतं की डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा विजयी होण्यासाठी दक्षिण चिनी सागरातील चीनच्या बेटांवर हल्ला करतील. MQ-9 रीपर ड्रोनने मिसाईल हल्ला करण्याचे पाऊल ट्रम्प सरकार उचलू शकते. जर असे झाले तर चिनी सैन्य पीपल्स लिबरेशन आर्मी नक्कीच जोरदार पलटवार करील. ज्या लोकांनी युद्ध सुरु केले, त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा धमकीवजा इशारा हू यांनी दिला आहे.

तैवान प्रकरणी चीन आणि अमेरिकेमध्ये तणाव वाढत आहे. अमेरिकेने आपले तैवानमधील सैन्य मागे घेतले नाही, तर चीन युद्ध सुरु करेल, अशी धमकी ग्लोबल टाईम्सने याआधी दिली होती. ग्लोबल टाईम्सच्या संपादकांनी अमेरिका आणि तैवानला अत्यंत गंभीर इशारा दिला होता. आम्ही काय करु शकतो याची तुम्हाला कल्पनाही नाही, असं ते म्हणाले आहेत.

Based on information I learned, Trump govt could take the risk to attack China’s islands in the South China Sea with MQ-9 Reaper drones to aid his reelection campaign. If it happens, the PLA will definitely fight back fiercely and let those who start the war pay a heavy price.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 28, 2020