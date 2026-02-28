US and Israel Strike Iran: अमेरिकेचे इराणवर हल्ले का? नेमकं भांडण काय… जगाला तिसऱ्या महायुद्धाची भीती का वाटते? सोप्या शब्दात समजून घ्या

अमेरिका आणि इराणमधील तणाव गेल्या काही वर्षांपासून वाढत चालला आहे. २०२६ च्या सुरुवातीला हा तणाव आणखी वाढला. या पार्श्वभूमीवर आज २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त लष्करी हल्ले केले. हे हल्ले क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि लढाऊ विमानांच्या जलद बॉम्बहल्ल्यांच्या स्वरूपात झाले, ज्यामुळे इराणला मोठा धक्का बसला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला शरण येण्याची धमकी दिली आहे, अन्यथा त्यांचा नाश होईल असा इशाराही दिला. हा हल्ला जागतिक युद्धाच्या दिशेने एक पाऊल ठरू शकतो, कारण मध्य पूर्वेतील अस्थिरता जगभर पसरू शकते. अमेरिकेने हे हल्ले का केले आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे जाणून घेऊ..हल्ल्याचा परिणामअमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त कारवाईत इराणचे अनेक वरिष्ठ कमांडर आणि प्रमुख नेते मारले गेले. हे हल्ले मुख्यतः तेहरान आणि इतर महत्त्वाच्या शहरांवर केंद्रित होते. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांच्या घरावरही हल्ला झाल्याचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. ट्रम्प यांनी इराणी नेतृत्वाला धमकी दिली की त्यांना लपण्यासाठी सुरक्षित जागाही मिळणार नाही. त्यांनी इराणी जनतेला सांगितले की सत्ता आता जनतेच्या हातात असली पाहिजे, त्यामुळे इराणमध्ये शासन बदलण्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत.इस्रायली क्रूझ क्षेपणास्त्रे इराकच्या हवाई मार्गातून उडताना दिसली, त्यामुळे हे ऑपरेशन किती नियोजनबद्ध होते हे स्पष्ट होते. अनेक नेते आणि कमांडर मारले गेल्यामुळे इराणच्या लष्करी नेतृत्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इराणी जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे हल्ले रमजान महिन्यात झाले, त्यामुळे सकाळी अशा हल्ल्याची अपेक्षा इराणी लोकांना नव्हती..इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनी कुठे आहेत?हल्ल्याच्या वेळी सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी कुठे आहेत? तेहरानमधील त्यांच्या मुख्यालयाजवळ हल्ला झाला, पण ते त्या वेळी तिथे होते की नाही हे स्पष्ट नाही. सध्या त्यांचे नेमके ठिकाण कोणालाही माहिती नाही. रॉयटर्सने एका इराणी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार सांगितले की सर्वोच्च नेत्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. काही अहवालांनुसार खमेनी त्या वेळी तेहरानमध्ये नव्हते, त्यामुळे ते हल्ल्यातून बचावले असण्याची शक्यता आहे.इराणच्या नेतृत्वात आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. जर खमेनी सुरक्षित असतील तर ते इराणच्या प्रतिसादाचे नेतृत्व करतील. पण जर त्यांना काही झाले असेल तर इराणमध्ये अंतर्गत संघर्ष वाढू शकतो. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणी जनतेमध्ये खमेनींच्या सुरक्षेबाबत चर्चा सुरू आहेत..हल्ला दिवसाढवळ्या का झाला?सामान्यतः असे लष्करी हल्ले रात्रीच्या अंधारात केले जातात. मात्र हा हल्ला दिवसाढवळ्या करण्यात आला. याचे मुख्य कारण म्हणजे इराणला अचानक धक्का देणे. अहवालांनुसार अमेरिका आणि इस्रायलने या कारवाईचे अनेक महिने नियोजन केले होते. तेहरानच्या लष्कराला आणि नेतृत्वाला कल्पनाही नव्हती की अमेरिकन आणि इस्रायली विमाने दिवसाढवळ्या इराणमध्ये प्रवेश करतील.अखेर शनिवार हा दिवस निवडण्यात आला. गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून प्रत्येक शनिवारी हल्ल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती, कारण अमेरिकेने लढाऊ विमाने आणि युद्धनौका तैनात केल्या होत्या. यावेळी ते खरोखरच घडले. इस्रायली सूत्रांनुसार ही संयुक्त कारवाई चार दिवसांपर्यंत चालू शकते. दिवसाढवळ्या हल्ला करून अमेरिका-इस्रायलने इराणच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेला कमकुवत केले आणि त्यांचे मनोबल खच्ची केले. रमजान महिन्यात सकाळी अशा हल्ल्याची अपेक्षा नसल्याने इराणी सैन्य आणि जनता दोघेही अवाक झाले..Indians in Iran: इराणमधील भारतीयांना इशारा; वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देश सोडण्याचा सल्ला!.अमेरिका आणि इराणमधील वादाची मुख्य कारणेअमेरिका आणि इराणमधील तणाव २०२६ च्या सुरुवातीपासून वाढत आहे. मुख्यतः इराणच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित हा वाद आहे. अमेरिकेला शंका आहे की इराण अणुबॉम्ब तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याशिवाय इराण सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये देशभरातील निदर्शनांवर कठोर कारवाई केली, ज्यात अनेक निदर्शक मारले गेले. ट्रम्प यांनी इराणला अणुकार्यक्रम बंद करण्यासाठी आणि इतर अटी मान्य करण्यासाठी दबाव टाकला, पण करार झाला नाही म्हणून हल्ले करण्यात आले..१. अणुकार्यक्रम (Nuclear Program)अमेरिकेच्या मते इराण त्याचा अणुकार्यक्रम पुन्हा सुरू करत आहे, ज्यामुळे तो अणुबॉम्ब तयार करू शकतो. २०२५ मध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणु सुविधांवर हल्ले केले होते, पण अमेरिकेला वाटते की इराण त्या सुविधा पुन्हा उभारत आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की इराणने अणुकार्यक्रम पूर्णपणे बंद करावा, समृद्ध युरेनियम अमेरिकेकडे द्यावे आणि कायमस्वरूपी करार करावा. इराणच्या फोर्डो, नतांझ आणि इस्फहान येथील सुविधा हल्ल्यांचे मुख्य लक्ष्य होत्या.२. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (Ballistic Missiles)इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमामुळे अमेरिकेला धोका वाटतो. ट्रम्प यांच्या मते इराण अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणारी क्षेपणास्त्रे तयार करत आहे, जरी तज्ज्ञांच्या मते ते अजून शक्य नाही. अमेरिका इराणचा क्षेपणास्त्र उद्योग कमकुवत करू इच्छिते, ज्यामुळे मध्य पूर्वेतील शस्त्रास्त्र स्पर्धा कमी होईल.३. दहशतवादाला पाठिंबा (Support for Terrorism)इराण हिझबुल्लाह आणि हमास सारख्या गटांना आर्थिक आणि शस्त्रास्त्र मदत देतो, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. त्यामुळे मध्य पूर्वेत अस्थिरता वाढते. अमेरिका हे थांबवू इच्छिते, कारण हे गट इस्रायल आणि अमेरिकन हितसंबंधांसाठी धोका मानले जातात.४. निदर्शकांवरील कारवाई (Crackdown on Protests)इराणमध्ये २०२५-२०२६ दरम्यान सुरू असलेल्या निदर्शनांवर सरकारने कठोर कारवाई केली. अमेरिकेने निदर्शकांना पाठिंबा दिला आणि शासन बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली. अनेक निदर्शक मारले गेल्याने अमेरिकेने इराणवर मानवाधिकार उल्लंघनाचा आरोप केला..अमेरिकेला काय हवे आहे?अमेरिका मुख्यतः इराणसोबत नवीन अणुकरार करू इच्छिते. या करारानुसार इराणने त्याच्या अणु सुविधा नष्ट कराव्यात, सर्व समृद्ध युरेनियम अमेरिकेकडे द्यावे, अणु संवर्धन पूर्णपणे थांबवावे, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम मर्यादित करावा आणि दहशतवादी गटांना पाठिंबा थांबवावा.इराणने या अटी मान्य केल्या नाहीत, त्यामुळे हल्ले झाले. अमेरिका दबाव टाकून हे उद्दिष्ट साध्य करू इच्छिते. काही ठिकाणी शासन बदलण्याचीही चर्चा आहे, ज्यामुळे इराणमध्ये लोकशाही येईल असा दावा केला जातो. ट्रम्प यांनी इराणी जनतेला सांगितले की सत्ता जनतेच्या हातात असली पाहिजे, त्यामुळे हे हल्ले केवळ लष्करीच नाही तर राजकीय उद्देशानेही केले गेले आहेत..भविष्यातील परिणाम आणि जागतिक प्रभाव काय असेल?हे हल्ले जागतिक युद्धाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकतात. इराण कसा प्रतिसाद देतो यावर पुढील परिस्थिती अवलंबून आहे. जर इराणने प्रत्युत्तर दिले तर मध्य पूर्वेत मोठे युद्ध होऊ शकते, ज्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढतील आणि जगभरातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. अमेरिका आणि इस्रायलने हे हल्ले इराणला कमकुवत करण्यासाठी केले, पण इराणचे सहयोगी देश जसे रशिया किंवा चीन यात सहभागी झाले तर हे मोठे जागतिक संकट ठरू शकते.परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. इराणी जनतेमध्ये असंतोष वाढत आहे आणि खमेनींचे नेमके ठिकाण स्पष्ट झाल्यास परिस्थिती आणखी बदलू शकते. हे भांडण केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित नाही, तर ते जागतिक शांततेसाठीही मोठा धोका ठरू शकते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, अमेरिका इराणला धडा शिकवू इच्छिते, पण त्याचे परिणाम अनपेक्षित असू शकतात..Israel - Iran War युद्धाचा भडका! इस्रायलचा इराणवर हल्ला, देशात आणीबाणी लागू; 