US Missile Test: ‘डुम्सडे मिसाईल’ची यशस्वी चाचणी; अमेरिकेकडून पुन्हा शक्तिप्रदर्शन

Minuteman-3 Missile Test Overview: पश्चिम आशियावर युद्धाचे ढग दाटून आले असताना अमेरिकेने ‘मिनिटमॅन-३’ या आंतरखंडीय अण्वस्त्रवाहू बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची आज यशस्वी चाचणी घेतली. हे क्षेपणास्त्र ‘डुम्सडे मिसाइल’ म्हणून ओळखले जाते.
सकाळ वृत्तसेवा
न्यूयॉर्क : पश्चिम आशियावर युद्धाचे ढग दाटून आले असताना अमेरिकेने ‘मिनिटमॅन-३’ या आंतरखंडीय अण्वस्त्रवाहू बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची आज यशस्वी चाचणी घेतली. हे क्षेपणास्त्र ‘डुम्सडे मिसाइल’ म्हणून ओळखले जाते.

