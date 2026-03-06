US Missile Test: ‘डुम्सडे मिसाईल’ची यशस्वी चाचणी; अमेरिकेकडून पुन्हा शक्तिप्रदर्शन

न्यूयॉर्क : पश्चिम आशियावर युद्धाचे ढग दाटून आले असताना अमेरिकेने ‘मिनिटमॅन-३’ या आंतरखंडीय अण्वस्त्रवाहू बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राची आज यशस्वी चाचणी घेतली. हे क्षेपणास्त्र ‘डुम्सडे मिसाइल’ म्हणून ओळखले जाते..कॅलिफोर्नियातील व्हँडेनबर्ग हवाई तळावरून त्याची चाचणी घेण्यात आली. दीर्घपल्ल्याची मारक क्षमता असलेल्या काही मोजक्या देशांच्या यादीत अमेरिकेचा समावेश झाला आहे..Iran Israel War News : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटले! इराणचा इस्रायलवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; अमेरिकेचे 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' सुरू, ५५५ जणांचा मृत्यू.मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये अमेरिकेकडून ‘मिनिटमॅन-३’ या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेण्यात आली होती. इराण युद्ध शिगेला पोचले असताना ही चाचणी घेण्यात आल्याने तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. या चाचणीतून अमेरिकेने सूचक इशारा दिल्याचे मानले जाते..हिरोशिमावर टाकण्यात आलेल्या अणुबाँबपेक्षाही वीस पटीने अधिक शक्तिशाली अण्वस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता या क्षेपणास्त्रामध्ये आहे. प्रत्यक्ष युद्धाला तोड फुटल्यानंतर या क्षेपणास्त्राचा वापर झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते..या क्षेपणास्त्रामध्ये घनरूप इंधनाचा वापर करण्यात येतो, त्यामुळे त्याला सतत अलर्ट मोडवर ठेवता येते. संबंधित यंत्रणेकडून संदेश मिळाल्यानंतर ते काही क्षणांमध्ये डागता येऊ शकते. अन्य क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत ते अधिक वेगवान आहे..Iran Missile Production: इराण रोज किती मिसाईल्स बनवतो? अमेरिका, इस्रायला का आहे भीती?.१९७०सर्वप्रथमतैनात४००अमेरिकेकडील क्षेपणास्त्रे३० मिनिटांतजगाच्या कोपऱ्यातकोठेही मारा शक्य१८.२ मीटर उंची३४ हजार किलोएकूण वजन१३ हजारकिलोमीटरमारक क्षमता१५ हजार मैलप्रतितासक्षेपणास्त्राचा वेग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.