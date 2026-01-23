US Iran Conflict: जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! अमेरिकेची महाविनाशकारी युद्धनौका इराणसमोर, क्षणात युद्ध पेटण्याची भीती

इराण आणि अमेरिका या दोन देशांमधील संघर्षाचे वातावरण अधिक गडद होत चालले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच सांगितले की, इराण चर्चेसाठी येण्यास उत्सुक दिसत आहे. मात्र, या दाव्यानंतर तेहरानने कडक प्रतिक्रिया दिली आहे. सैनिकांच्या बोटा ट्रिगरवर तयार आहेत. या शाब्दिक चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अत्यंत विध्वंसक युद्धनौका US अब्राहम लिंकन इराणच्या सीमेजवळ दाखल झाले आहे. हे जहाज अमेरिकेच्या नौदल शक्तीचे प्रतीक मानले जाते, त्यामुळे मोठ्या घटनेची शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्रम्प यांच्या धमक्यांनुसार, हे युद्धनौका इराणवर दबाव वाढवण्यासाठी पाठवले गेले आहे की त्यामागे काही गंभीर योजना आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. .शत्रू राष्ट्रांसाठी हे जहाज एक भयानक स्वप्नUS अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेच्या विमानवाहू जहाजांचे एक महाकाय जहाज आहे, ज्याला संपूर्ण युद्धनौका गटासह तैनात केले जाते. शत्रू राष्ट्रांसाठी हे जहाज एक भयानक स्वप्न मानले जाते, कारण ते एकटे इराणच्या संपूर्ण लष्करी सामर्थ्याला आव्हान देऊ शकते. या नौकेच्या सोबत असलेल्या स्ट्राइक ग्रुपमध्ये गाइडेड मिसाइल क्रूजर, डेस्ट्रॉयर जहाजे, पाणबुड्या आणि इतर सहाय्यक जहाजांचा समावेश आहे. जगातील सर्वात मोठ्या मोबाइल नौदल ताफ्यांपैकी एक असलेल्या या युद्धनौकेवर अमेरिकेच्या सर्वाधिक मारक लढाऊ विमानांची तैनाती आहे.युद्धकाळात हे जहाज कुठल्याही दिशेने – जमिनीवरून, समुद्रातून किंवा आकाशातून – शत्रूवर प्रचंड हल्ला करू शकते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला नकाशावरून हटवण्याची धमकी दिली असल्यास, त्यामागे अमेरिकेच्या ताब्यातील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा मोठा वाटा आहे. काही संरक्षण विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेकडे अशी शस्त्र प्रणाली आहेत ज्या इराणच्या सैन्याला पूर्णपणे घेरून टाकू शकतात. या शस्त्रांद्वारे इराणी सैन्य तळ, क्षेपणास्त्र साइट्स आणि इतर संवेदनशील ठिकाणांना काही मिनिटांत लक्ष्य करता येते..Donald Trump India Visit : डोनाल्ड ट्रम्प यांना आठवली दोन वर्ष जुनी मैत्री, लवकरच येणार भारत दौऱ्यावर; अमेरिकी दुतावासाने सांगितली इनसाईट स्टोरी....अमेरिकेकडे पाच प्रमुख शस्त्रेइराणच्या हवाई सुरक्षा व्यवस्थेला अमेरिकेच्या लढाऊ विमान आणि क्षेपणास्त्रांना रोखणे अडचणीचे ठरेल. अमेरिकेकडे पाच अशी प्रमुख शस्त्रे आहेत ज्यांचा सामना इराण करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, इराण-इस्रायल संघर्षात अमेरिकेच्या बी-२ स्टेल्थ बॉम्बर विमानांनी इराणच्या अणु केंद्रांना उद्ध्वस्त केले होते. इराणची रडार आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा या विमानांना ओळखण्यात अपयशी ठरली. यामुळे बी-२ बॉम्बरशी सामना करणे इराणसाठी फक्त कठीण नव्हे, तर जवळपास असंभव आहे.अमेरिका नव्या ५२ बी-२ बॉम्बर विमानांची निर्मिती करत आहे, ज्यामुळे अमेरिका मोठ्या युद्धाच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळतात. अमेरिकेच्या टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांचा उल्लेख करायचा झाल्यास, ते इराणसाठी एक मोठी आपत्ती सिद्ध होऊ शकते. हे क्षेपणास्त्र पाणबुड्या आणि युद्धनौकांमधून सोडले जातात आणि त्यांची अचूकता जगप्रसिद्ध आहे. यूक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी ट्रम्प यांच्याकडे या क्षेपणास्त्रांची मागणी केली होती, पण ट्रम्प यांनी नकार दिला. टॉमहॉक क्षेपणास्त्र जगभरात ओळखले जाते. जर अमेरिकेने या क्षेपणास्त्राने इराणवर आक्रमण केले, तर इराणच्या अनेक शहरांमध्ये अपरिमित विध्वंस होईल..अमेरिकेची एफ-३५ आणि एफ-२२ ही विमाने जगातील सर्वाधिक प्रगत लढाऊ विमानांमध्ये गणली जातात. दोन्ही पाचव्या पिढीची आहेत. दुसरीकडे, इराणचे हवाई दल अद्याप दशकांपूर्वीची जुनी विमाने वापरते. त्यामुळे अमेरिकेच्या हवाई दलासमोर इराणचे हवाई दल टिकू शकणार नाही. अमेरिकेच्या ताफ्यात अशी विमाने आहेत ज्यांना इराण ओळखू, ट्रॅक करू किंवा लक्ष्य करू शकत नाही. अमेरिकेचा एमक्यू-९ रीपर ड्रोन हा एक भयावह शस्त्र आहे, जो ५०,००० फूट उंचीवर उडतो आणि १,८५० किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्यांवर प्रहार करू शकतो.इराणने वॉशिंग्टनला दिलेली चेतावणीअमेरिका या ड्रोनचा उपयोग इराणच्या सैन्य तळांवर मोठमोठे हल्ले करण्यासाठी करू शकते, ज्याची उड्डाण क्षमता २७ ते ४२ तास आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मतानुसार, अमेरिका आणि इराणमधील वैरभाव आश्चर्यकारक नाही, पण इस्रायल-इराण युद्धानंतर हा तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. दोन्ही बाजूंनी धमक्या सुरू आहेत आणि परिस्थिती कधीही युद्धात बदलू शकते. या पार्श्वभूमीवर, इराणच्या सैन्यानेही अमेरिकेला सावधान केले आहे. गुरुवारी, इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सच्या कमांडरने वॉशिंग्टनला इशारा दिला की, मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांनंतर त्यांचे सैन्य पूर्णपणे जागरूक आहे..इस्रायली सैन्य हाय अलर्ट स्थितीतअमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायलनेही युद्धसदृश तयारी सुरू केली आहे. देशभरात सतर्कतेची पातळी उंचावली गेली आहे आणि इराणकडून येऊ शकणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्याला सामोरे जाण्यासाठी पोलिस, अग्निशमन दल आणि इतर आपत्कालीन यंत्रणा सक्रिय करण्यात आल्या आहेत. आयडीएफचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल झमीर यांनी म्हटले की, सैन्य कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. इस्रायली वृत्तपत्र 'द टाईम्स ऑफ इस्रायल'नुसार, चीफ ऑफ स्टाफ यांनी सांगितले की, होम फ्रंट प्रशिक्षित आणि सक्षम आहे. आमचे सैन्य हाय अलर्टवर आहे.या सर्व घटनाक्रमामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता वाढली आहे. अमेरिकेच्या युद्धनौकेच्या आगमनाने इराणच्या प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होत आहेत, तर ट्रम्प यांच्या धमक्या आणि इराणच्या इशाऱ्यांमुळे क्षेत्रीय स्थैर्य धोक्यात आले आहे. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा सामना इराणसाठी आव्हानात्मक आहे, ज्यात बी-२ बॉम्बर, टॉमहॉक क्षेपणास्त्रे, एफ-३५/एफ-२२ विमाने आणि एमक्यू-९ ड्रोन यांचा समावेश आहे..Donald Trump : ग्रीनलँडवरून अमेरिकेचा यु-टर्न, युरोपियन देशांवर टॅरिफ लादण्याची धमकी मागे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतला मोठा निर्णय ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 