ग्लोबल

Nuclear Lab Fire: अमेरिकेतील अण्विक प्रयोगशाळेत आग लागल्याने आणीबाणी जाहीर! काय आहे धोका?

Fire at US nuclear research laboratory triggered emergency no radioactive contamination outside: दक्षिण कॅरोलिनातील सवाना रिव्हर नॅशनल लॅबोरेटरीमध्ये आग लागल्यानंतर या परिसरातील रस्ते वाहतूक आणि हवाई सेवांवर निर्बंध घालण्यात आले होते.
Nuclear Lab Fire - AI Image

Nuclear Lab Fire - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Aiken: अमेरिकेतील दक्षिण कॅरोलिना राज्यातील अण्वस्त्रांची निर्मिती करणाऱ्या फॅक्टरीच्या परिसरात असलेल्या अणुसंशोधन प्रयोगशाळेत आग लागल्याने खळबळ उडाली असून, प्रशासनाने आणीबाणी जाहीर केली होती. मात्र, प्रयोगशाळेच्या इमारतीबाहेर किरणोत्सर्ग झाल्याचे आढळून आले नाही, त्यामुळे मोठा धोका टळल्याचे सांगण्यात आले.

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