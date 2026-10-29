Nuclear Lab Fire: अमेरिकेतील अण्विक प्रयोगशाळेत आग लागल्याने आणीबाणी जाहीर! काय आहे धोका?

Aiken: अमेरिकेतील दक्षिण कॅरोलिना राज्यातील अण्वस्त्रांची निर्मिती करणाऱ्या फॅक्टरीच्या परिसरात असलेल्या अणुसंशोधन प्रयोगशाळेत आग लागल्याने खळबळ उडाली असून, प्रशासनाने आणीबाणी जाहीर केली होती. मात्र, प्रयोगशाळेच्या इमारतीबाहेर किरणोत्सर्ग झाल्याचे आढळून आले नाही, त्यामुळे मोठा धोका टळल्याचे सांगण्यात आले. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sugarcane Fire, :अकरा एकरांतील ऊस आगीत भस्मसात ;दुष्काळात जिवापाड जपलेल्या पिकाचे मोठे नुकसान.या आगीच्या घटनेत एक कर्मचारी किरकोळ जखमी झाला असून, त्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही घटना ऐकेन शहराजवळील सवाना रिव्हर साइट परिसरातील सवाना रिव्हर नॅशनल लॅबोरेटरीमध्ये घडली. ज्या ठिकाणी अण्वस्त्रांची निर्मिती केली जाते त्याच परिसरात ही प्रयोगशाळा आहे. त्यामुळे आगीच्या घटनेनंतर चिंता वाढली होती. .US Fed Rate: अमेरिकन फेडचा व्याजदराबाबत निर्णय! शेअर बाजारापासून सोन्या-चांदीपर्यंत काय परिणाम होणार?.२८ ऑक्टोबर रोजी लागलेल्या आगीमुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या. प्रयोगशाळेतील आग विझवण्यात आली असून, परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर रात्री ९.४५ वाजता आणीबाणी मागे घेण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीत बाहेरील परिसरात किरणोत्सर्ग आढळला नाही..आगीच्या घटनेनंतर खबरदारी म्हणून परिसरातील प्रवेशद्वारांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. रेल्वे, नदीमार्ग आणि हवाई वाहतुकीवरही तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले होते. आपत्कालीन कामकाजात सहभागी नसलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी थांबण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परिस्थिती सुधारल्यानंतर हे निर्बंध हटवण्यात आले आणि कर्मचाऱ्यांना नियोजित वेळापत्रकानुसार कामावर येण्यास सांगण्यात आले..सवाना रिव्हर साइटची स्थापना १९५० च्या दशकात शीतयुद्धाच्या काळात करण्यात आली होती. अमेरिकेच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या ट्रिटियम आणि प्लुटोनियमसारख्या पदार्थांच्या निर्मितीत या संकुलाने पूर्वी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सध्या येथे अणुसामग्रीचे व्यवस्थापन, किरणोत्सर्गी कचऱ्याची हाताळणी, पर्यावरण संवर्धन आणि संशोधनाशी संबंधित कामे केली जातात. आग नेमकी कशामुळे लागली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.