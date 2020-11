आनंदाची बातमी! Pfizer आणि BioNTech च्या कोरोना लशीचे रिझल्ट हाती

वॉशिंग्टन- कोरोना लशीसंदर्भात मोठी बातमी समजत आहे. कोरोना लशीची निर्मिती करणाऱ्या फाइझर (Pfizer) आणि BioNTech कंपन्यांनी आनंदाची बातमी दिली आहे. लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांमधून चांगले परिणाम दिसून आल्याचे कंपन्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कोविड लस 2020 च्या शेवटापर्यंत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फाइझरचे अध्यक्ष आणि सीईओ अल्बर्ट बोरला यांनी म्हटलं की, आमच्या लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचे निकाल हाती आले आहेत. यातून लस 90 टक्के प्रभावी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कोरोना लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यानंतर वैज्ञानिकांना सकारात्मक परिणाम मिळाले आहेत. अभ्यासानुसार, ज्या स्वयंसेवकांना कोरोना लशीचा डोस देण्यात आला होता, त्यांच्यामध्ये 28 दिवसानंतरही विषाणू विरोधातील प्रतिकारशक्ती दिसून आली आहे. Pfizer चे वरिष्ठ अधिकारी डॉ. बिल ग्रूबर यांच्या म्हणण्यानुसार, आपण आता अशा जागी उभे आहोत, जेथून लोकांना आशा दाखवू शकतो.

US pharmaceutical giant Pfizer and German biotech firm BioNTech said their coronavirus vaccine was more than 90% effective in preventing #COVID19 among those without evidence of prior infection: US media

