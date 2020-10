ट्रम्प यांनी कोरोनामध्ये साधली संधी; विरोधकांना दिला धक्का

वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही कोरोनाची लागण झाली असून सध्या त्यांच्यावर वॉल्टर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका अवघ्या महिन्याभराने पार पडणार असून त्यातच ट्रम्प यांना कोरोना झाल्यानं प्रचारात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यातही संधी साधून ट्रम्प यांनी विरोधकांना धक्का दिला आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत अनेक अफवाही पसरल्या आहेत. वेळोवेळी ट्रम्प यांनी व्हिडिओ शेअर करून प्रकृतीची माहिती दिली आहे. तसंच समर्थकांचे आणि हितचिंतकांचे आभारही मानले आहेत.

ट्रम्प यांना रुग्णालयातून सोमवारी डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे. त्यात म्हटलं की, ट्रम्प यांची प्रकृती वेगाने दुशारत आहे. शुक्रवारी सकाळपासून त्यांना ताप आलेला नाही. तसंच रक्तातील ऑक्सिजनची पातळीसुद्धा वाढत आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांनी अचानक रुग्णालयातून बाहेर येत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.

President Trump makes a surprise visit to supporters outside Walter Reed- our camera caught it on tape

Thank you, @realDonaldTrump

pic.twitter.com/XpkUTMZpbE

— RSBN (@RSBNetwork) October 4, 2020