अद्दल घडली का? ट्रम्प कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर चीनने उडवली खिल्ली

बिजिंग- अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या पत्नी मेलानिया यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. सर्वात शक्तीशाली देशाच्या प्रमुखाला कोविड-19 ची लागण झाली असल्याने जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी डोनाल्ड ट्रम्प आणि फर्स्ट लेडी लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी कामना केली आहे. असे असले तरी चीनने यावरुनही ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला आहे. चीनची सरकारी वृत्तसंस्था ग्लोबल टाईम्सच्या संपादकांनी ट्विट करुन ट्रम्प आणि मेलानिया यांची खिल्ली उडवली आहे.

ट्रम्प यांनी किंमत चुकवली

संपादक हू शिजिन यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, ''अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि फर्स्ट लेडी मेलानिया यांनी कोविड-19 विषाणूला गंभीरतेने घेतले नाही. त्याची किंमत आता दोघेही चुकवत आहेत. या बातमीने अमेरिकेत कोरोना किती थैमान घालत आहे, हे स्पष्ट होते. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेची नकारात्मक प्रतिमा तयार होईल. याचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होईल''.

President Trump and the first lady have paid the price for his gamble to play down the COVID-19. The news shows the severity of the US’ pandemic situation. It will impose a negative impact on the image of Trump and the US, and may also negatively affect his reelection.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 2, 2020