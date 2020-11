US Election 2020: राष्ट्राध्यक्षपदापासून बायडन केवळ 6 पावलं दूर तर ट्रम्प गेले कोर्टात

वॉशिंग्टन- अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन यांना केवळ 6 इलेक्टोरल मतांची गरज आहे. 'फॉक्स न्यूज'ने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे. मिशिगन राज्यात विजय मिळवल्यानंतर बायडन यांना राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होण्यासाठी केवळ 6 इलेक्टोरल मतांची गरज आहे, असे फॉक्स न्यूजने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.

फॉक्स न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, 99 टक्के बॅलेट मतांच्या मोजणीमध्ये बायडन यांना 49.9 टक्के तर ट्रम्प यांना 48.6 टक्के मते मिळाली आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदासाठी 270 इलेक्टोरल मतांची गरज आहे.

After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win presidency. I'm not here to declare that we won but I'm here to report when counting is finished, we believe we'll be winners: US Democratic presidential nominee https://t.co/4oGnDJGsZP

— ANI (@ANI) November 4, 2020