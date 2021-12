युक्रेनच्या मुद्द्यावरून रशिया व अमेरिकेत तणाव; दिला हा इशारा

युक्रेनच्या (US) मुद्द्यावरून रशिया आणि अमेरिका यांच्यात तणाव वाढत (Tensions between Russia and US) आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यास युक्रेनमध्ये आपले सैन्य तैनात करेल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. सोबतच रशियावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले जाऊ शकतात. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यातील चर्चेपूर्वीच अमेरिकेने रशियाला इशारा दिला आहे.

अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी युक्रेनवर (Ukraine) हल्ला केल्यास रशियाची (Russia) सर्वांत मोठी बँक आणि इतर विदेशी चलनांवर निर्बंध घालण्याचा इशाराही दिला आहे. अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, पुतिन आणि बायडन भेटीत अमेरिका हे स्पष्ट करेल की युक्रेनला भविष्यात नाटोचे सदस्यत्व दिले जाऊ शकते. रशियाने युक्रेन सीमेवर एक लाखाहून अधिक सैनिक तैनात केले आहेत. युक्रेन आणि रशियामधील संबंध २०१५ पासून खराब झाले आहेत. रशियाने युक्रेन सरकारशी थेट संपर्क तोडला आहे.

हेही वाचा: अनुष्का सेन हिने शेअर केले बाथरूमचे फोटो; वय फक्त १९ वर्ष

रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर १.७५ लाख सैन्य तैनात केले आहे. रशिया युक्रेनवर हल्ला करण्याची योजना आखत असल्याचे अमेरिकेच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. रशियाने युद्धाला जाण्याचे नाकारले असले तरी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी युक्रेनला दिलेला पाठिंबा मागे घ्यावा, असे म्हटले आहे.

जानेवारीच्या उत्तरार्धात आक्रमण!

रशियाचे युक्रेन सीमेवर सुमारे ९४,००० सैनिक आहेत. गुप्तचर अहवालावरून असे दिसून येते की रशिया जानेवारीमध्ये युक्रेनवर हल्ला करू शकतो आणि आम्ही कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार आणि सक्षम आहोत, असे युक्रेनचे संरक्षण मंत्री ओलेक्सी रेझनिकोव्ह यांनी संसदेला सांगितले.