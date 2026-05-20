Iran-America War: इराणविरुद्धच्या युद्धाला पूर्णविराम देणाऱ्या विधेयकाला अमेरिकन सिनेटमध्ये मंजुरी; सत्तापक्षाच्या सदस्यांचे विरोधात मतदान

वॉशिंग्टन: इराणविरुद्धच्या युद्धाला पूर्णविराम देण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला अमेरिकेच्या सिनेटने मंगळवारी प्राथमिक पातळीवर मंजुरी दिली. सत्तेवर असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या काही सदस्यांनीही अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकेविरोधात मतदान केल्याने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे..यापूर्वी डेमोक्रॅटिक पक्षाने अशा ठरावांवर वारंवार मतदानाची मागणी केली होती; मात्र रिपब्लिकन पक्षाकडे बहुमत असल्याने ते फेटाळले जात होते. मात्र यावेळी लुईझियानाचे रिपब्लिकन सिनेटर बिल कॅसिडी यांनी भूमिका बदलत विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. नुकत्याच झालेल्या प्राथमिक निवडणुकीत ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिलेल्या प्रतिस्पर्ध्याकडून त्यांचा पराभव झाला होता. ५० विरुद्ध ४७ मतांनी हे विधेयक पुढील टप्प्यासाठी मंजूर झाले. अंतिम मतदानाची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही..घटनेचे रक्षण केल्याचा अभिमानकेंटुकीचे रँड पॉल, मेनच्या सुसान कॉलिन्स आणि अलास्काच्या लिसा मुरकोव्स्की या रिपब्लिकन खासदारांनी यापूर्वीही अशा ठरावांच्या बाजूने मतदान केले होते. कॅसिडी यांनी मात्र पहिल्यांदाच या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. ''घटनेचे रक्षण केल्याचा मला अभिमान वाटतो. ट्रम्प प्रशासनाच्या इतर प्राधान्यक्रमांवर विचारपूर्वक निर्णय घेणार आहे,'' असे त्यांनी स्पष्ट केले.