नवी दिल्ली- लाल समुद्रामध्ये अमेरिकेने मोठी कारवाई केली आहे. अमेरिकेच्या सशस्त्र हेलिकॉप्टरने हुथी बंडखोरांच्या तीन जहाजांना समुद्रात बुडवलंय, तर १० हुथी बंडखोरांचा खात्मा केला आहे. हुथी बंडखोर एका व्यापारी जहाजावर हल्ला करण्यासाठी आले होते. रॉयटर्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. (US Sinks Houthi Boats After Red Sea Attack 10 Rebels Killed accounts by American)