Iran Warship: भारतातून लष्करी सरावावरून परतत असताना इराणी युद्धनौकेवर अमेरिकेचा हल्ला; श्रीलंकेजवळ मोठी दुर्घटना, 80 जणांचा मृत्यू

कोलंबो : इराणच्या 'आयआरआयएस देना' या युद्धनौकेवर श्रीलंकेच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळ बुधवारी अमेरिकेने पाणबुडीद्वारे हल्ला केला. या हल्ल्यात ८० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती श्रीलंकेकडून देण्यात आली..या युद्धनौकेवरील ३२ खलाशांना वाचवले असून, काही मृतदेह घटनास्थळावर सापडले आहेत, असेही सांगण्यात आले. इराणची ही युद्धनौका १७ आणि १८ फेब्रुवारी रोजी विशाखापट्टणम येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय सरावात सहभागी झालेल्या १९ परदेशी युद्धनौकांपैकी एक होती..सैनिकी सरावातून इराणला परतत असताना नौकेवर हल्ला झाल्याचे सांगितले जात आहे. ''इराणी युद्धनौकेला एका अमेरिकी पाणबुडीने बुडवले,'' असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर शत्रूची युद्धनौका बुडवण्याची ही पहिलीच घटना आहे, असा दावाही त्यांनी केला. यापूर्वी अमेरिकेच्या नौदलाने 'सुलेमानी' नावाचे जहाज बुडवले होते. हे जहाज इराणचे माजी जनरल कासेम सुलेमानी यांच्या नावावर होते, असेही त्यांनी सांगितले..इराणच्या नौदलाच्या ताफ्यातील ही युद्धनौका श्रीलंकेच्या गाले या किनारी शहरापासून अंदाजे ४० नॉटिकल मैलांवर कार्यरत होती. हे क्षेत्र श्रीलंकेच्या भौगोलिक हद्दीबाहेर असले तरी त्याच्या आर्थिक क्षेत्रात येते. स्थानिक वेळेनुसार पहाटे साडेपाचच्या दरम्यान युद्धनौकेने आपत्कालीन मदतीचा संदेश पाठवला. श्रीलंकन नौदलाने 'बीबीसी'ला दिलेल्या माहितीनुसार, युद्धनौकेवर अंदाजे १८० लोक असल्याचे सांगितले जात असून, त्यापैकी ३२ जणांना वाचवण्यात आले आहे..दरम्यान, श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री विजिथा हेराथ यांनी श्रीलंकेच्या संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटे श्रीलंका नौदल आणि तटरक्षक दलाला 'आयआरआयएस देना' नावाच्या युद्धनौकेच्या बुडण्याचा आपत्कालीन संदेश मिळाला. त्यानंतर श्रीलंका नौदल आणि हवाई दलाने संयुक्त बचाव मोहीम राबवली. युद्धनौका बुडण्याच्या कारणावर मात्र त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही..युद्धाच्या आघाडीवरइराणचे लढाऊ विमान इस्राईलने पाडलेइराणने सोडलेले बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र तुर्कियेकडून नष्टहोर्मुझची सामुद्रधुनी बंदचइराकमधील इराण समर्थक दहशतवाद्यांकडूनही अमेरिकी तळांवर हल्लेसत्तांतर घडविण्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इराणी नागरिकांना आवाहन.