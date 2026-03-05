ग्लोबल

Iran Warship: भारतातून लष्करी सरावावरून परतत असताना इराणी युद्धनौकेवर अमेरिकेचा हल्ला; श्रीलंकेजवळ मोठी दुर्घटना, 80 जणांचा मृत्यू

Iran Warship Attack: इराणच्या ‘आयआरआयएस देना’ या युद्धनौकेवर श्रीलंकेच्या दक्षिण किनाऱ्याजवळ बुधवारी अमेरिकेने पाणबुडीद्वारे हल्ला केला. या हल्ल्यात ८० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती श्रीलंकेकडून देण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
