Iran Warship Attack: इराणच्या दुसऱ्या जहाजाची मदतीसाठी साद; श्रीलंकेकडे प्रवेशासाठी मागितली परवानगी, वाटाघाटी सुरू

Iranian Warship Sinks Near Sri Lanka Coast: श्रीलंकेच्या किनारपट्टीजवळ अमेरिकेच्या पाणबुडीने इराणची युद्धनौका बुडविल्यानंतर या देशाची दुसरी युद्धनौका याच भागात अडकून पडली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलंबो : श्रीलंकेच्या किनारपट्टीजवळ अमेरिकेच्या पाणबुडीने इराणची युद्धनौका बुडविल्यानंतर या देशाची दुसरी युद्धनौका याच भागात अडकून पडली आहे. इराणच्या या दुसऱ्या युद्धनौकेने श्रीलंकेच्या हद्दीत प्रवेश करण्यासाठी परवानगी मागितली असून श्रीलंका सरकार या मागणीवर विचार करत आहे.

