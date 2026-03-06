Iran Warship Attack: इराणच्या दुसऱ्या जहाजाची मदतीसाठी साद; श्रीलंकेकडे प्रवेशासाठी मागितली परवानगी, वाटाघाटी सुरू

कोलंबो : श्रीलंकेच्या किनारपट्टीजवळ अमेरिकेच्या पाणबुडीने इराणची युद्धनौका बुडविल्यानंतर या देशाची दुसरी युद्धनौका याच भागात अडकून पडली आहे. इराणच्या या दुसऱ्या युद्धनौकेने श्रीलंकेच्या हद्दीत प्रवेश करण्यासाठी परवानगी मागितली असून श्रीलंका सरकार या मागणीवर विचार करत आहे..अमेरिकेच्या पाणबुडीने केलेल्या हल्ल्यात इराणची ‘आयआरआयएस देना’ ही युद्धनौका गॅले या दक्षिण किनारपट्टीवरील शहरापासून काही अंतरावर बुडाली. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या ८४ इराणी खलाशांचे मृतदेह हाती लागल्याचे श्रीलंकेने सांगितले आहे..US and Israel Strike Iran: अमेरिकेचे इराणवर हल्ले का? नेमकं भांडण काय… जगाला तिसऱ्या महायुद्धाची भीती का वाटते? सोप्या शब्दात समजून घ्या.इराणच्या दुसऱ्या युद्धनौकेवरील सर्वांचे प्राण वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे श्रीलंकेचे मंत्री नलिंदा जयतिस्सा यांनी सांगितले. इराणचे हे जहाज सध्या श्रीलंकेच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात (ईईझेड) असून ते प्रादेशिक सागरी हद्दीच्या बाहेर असल्याचे जयतिस्सा यांनी स्पष्ट केले. या जहाजाने आपत्कालीन मदतीची मागणी केली आहे..दरम्यान, अमेरिकेच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या इराणच्या जहाजांवरील खलाशांवर गॅले येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. इराणच्या दोन्ही युद्धनौका विशाखापट्टण येथील नौदल संचलनात सहभागी झाल्या होत्या. त्या इराणला परतत असताना हा हल्ला झाला..Iran Warship: भारतातून लष्करी सरावावरून परतत असताना इराणी युद्धनौकेवर अमेरिकेचा हल्ला; श्रीलंकेजवळ मोठी दुर्घटना, 80 जणांचा मृत्यू.भारताच्या पाहुण्यांवर हल्लाअमेरिकेने हल्ल्याचे जे धोरण सुरू केले आहे, त्याचा त्यांना मोठा पश्चात्ताप करावा लागेल, असा इशारा इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी दिला आहे. श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ अमेरिकेने इराणचे जहाज बुडविल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘‘अमेरिकेने इराणपासून दोन हजार मैलांवर हा अत्याचार केला आहे. भारतीय नौदलाच्या आमंत्रणावरून आमच्या युद्धनौका तेथे गेल्या होत्या. कोणताही इशारा न देता त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. अमेरिकेला याचे परिणाम भोगावे लागतील,’’ असे अराघची यांनी म्हटले आहे. यानंतर अराघची आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यात दूरध्वनीवरून चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.