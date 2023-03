California: कॅलिफोर्नियामधील गुरुद्वारात फायरिंग; दोघांची प्रकृती गंभीर

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियातील सॅक्रामेंटो काउंटीमध्ये रविवारी रात्री उशिरा एका गुरुद्वारामध्ये बेछुट गोळीबार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन लोकांमध्ये गोळीबार झाला, ज्यामध्ये दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. काउंटी शेरीफच्या कार्यालयाने सांगितले की, गोळीबार दोन परिचितांमध्ये झाला. पोलिसांनी हा गुन्हा मानून तपास सुरू केला आहे.( US Two People Shot At A Gurudwara In Sacramento County California )