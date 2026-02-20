School Abuse Case: शाळेत सेक्स स्कँडल! ३१ वर्षीय महिला सचिव विद्यार्थ्यासोबत रंगेहात पकडली गेली, पोलिस तपासात धक्कादायक खुलासे

Union City School Scandal: अमेरिकेत युनियन सिटी येथील एका शाळेत कार्यरत असलेल्या ३१ वर्षीय महिला सचिवेला दोन विद्यार्थ्यांसोबत लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या गंभीर आरोपांखाली अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात तिने एका १७ वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थ्याशी अनेक वेळा अशा प्रकारचे संबंध ठेवल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी तिच्यावर पाच आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. एका १८ वर्षीय विद्यार्थ्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवताना नवऱ्याने रंगेहात पकडल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली, असे पोलिसांनी सांगितले. .कसं उघडकीस आलं प्रकरण?सोमवारी आणि रविवारीच्या दरम्यान पोलिसांना घरगुती मारहाणीची एक तक्रार मिळाली होती. या तक्रारीच्या तपासादरम्यान पोलिसांना कळाले की, या महिलेचा पतीने तिला १८ वर्षीय विद्यार्थ्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवताना पाहिले आणि त्यानंतर दोघांमध्ये वाद झाला. त्यामुळे पोलिसांनी महिलेच्या इतर वर्तणुकीचा सखोल अभ्यास सुरू केला. तपासात तिची ओळख अलिशिया ह्यूज अशी झाली. ती रँडॉल्फ ईस्टर्न शाळा महामंडळात सचिव म्हणून काम करत होती..Viral Video: मृत्यू दारात उभा होता! क्षणभर उशीर झाला असता तर… आईच्या धाडसामुळे दोन चिमुकल्यांचे वाचले प्राण, अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ.दुसरा धक्कादायक प्रकारतपास अधिकाधिक खोलात गेल्यावर पोलिसांना दुसरा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. अलिशिया ह्यूजने एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याशीही लैंगिक संबंध ठेवल्याचे पुरावे मिळाले. या संबंधात अनेकदा भेटी घेण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या आरोपांवरून तिच्यावर बालक शोषणाच्या पाच कलमांखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र, १८ वर्षीय विद्यार्थ्यासोबतच्या घटनेशी संबंधित कोणतेही आरोप अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. पोलिसांनी स्पष्ट केले की, या भागाचा तपास अद्याप सुरू आहे..अलिशिया ह्यूज यांना अटक करण्यात आली असून त्यांना रँडॉल्फ काउंटी कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. तिच्यासाठी २५,००० डॉलर रोख जामीन निश्चित करण्यात आला आहे. तिच्या पतीचे नाव अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही. शाळा महामंडळाने मात्र तातडीने कारवाई करत अलिशिया ह्यूज यांना विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व कामकाजातून दूर करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याने आणि विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी यापलीकडे कोणतेही विधान करणार नाहीत..युनियन सिटी पोलिस विभागाने या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असल्याचे सांगितले आहे. तपासात आणखी काही महत्त्वाच्या माहिती समोर आल्यास ती वेळोवेळी जाहीर करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले. शाळेच्या वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही घटना अत्यंत गंभीर मानली जात आहे..Private Video Leak: पॉर्न सर्च करताना स्वतःचाच व्हिडिओ दिसला! हॉटेलमधील Hidden Camera मुळे व्हायरल झाले खासगी क्षण, कपल हादरलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.