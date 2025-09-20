न्यूयॉर्क : गाझामध्ये तत्काळ आणि कायमस्वरूपी शस्त्रसंधी करावी तसेच बंधकांचीही तातडीने सुटका करण्यात यावी या विषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने गुरुवारी मांडलेला ठराव अमेरिकेने पुन्हा एकदा नकाराधिकार (व्हेटो) वापरत फेटाळला आहे..या ठरावामध्ये ‘हमास’चा पुरेशा शब्दांत निषेध करण्यात आलेला नाही, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे..सुरक्षा समितीच्या इतर सर्व सदस्य देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. या ठरावात गाझातील नागरिकांनी परिस्थिती अत्यंत भीषण असल्याचे म्हटले असून, सुमारे २.१ दशलक्ष पॅलेस्टिनी नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचवण्याबाबत इस्राईलने घातलेले सर्व निर्बंध हटवावेत असे आवाहनही या ठरावात करण्यात आले होते..‘‘या ठरावामध्ये हमासचा निषेध नाही तसेच इस्राईलला आत्मसंरक्षणाचा हक्कही मान्य केलेला नाही, उलट हमासला फायद्याचे ठरणारे खोटे कथनच वैध ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे आहे. त्यामुळे, अमेरिकेने केलेल्या विरोधाबाबत कोणालाही आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही, असे मत वरिष्ठ अमेरिकी धोरण सल्लागार मॉर्गन ऑर्टागस यांनी मतदानापूर्वी सांगितले..Israel-Gaza War: इस्राईलकडून गाझा शहरात लष्करी कारवाईला सुरुवात; नागरिकांना दक्षिणेकडे निघून जाण्याचं आवाहन.गाझात जवळपास दोन वर्षे सुरू असलेल्या युद्धाबाबत अमेरिका आणि इस्राईल हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पडले असल्याचे या निकालामुळे अधोरेखित झाले आहे..अल्जेरियाची निराशासुरक्षा परिषदेतील १० देशांनी या ठरावाचा मसुदा तयार केला होता. यात पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या वाढत्या हालअपेष्टांना ठळक उल्लेख करण्यात आला होता. यात आघाडीवर असलेल्या अल्जेरियाने मात्र, हा ठराव फेटाळला गेल्याबद्दल निराशा व्यक्त केली. या ठरावात आधीच्या मागण्यांची पुनरावृत्ती करण्यात आली असून हमास आणि इतर दहशतवादी गटांनी सात ऑक्टोबर २०२३ रोजी दक्षिण इस्राईलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या सर्व बंधकांची सुटका करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.