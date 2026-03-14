US visa fraud case: अमेरिकेत दरोड्यांचं थरारक नाटक… पण CCTV ने उघड केली खेळी; व्हिसासाठी रचलेल्या कटात १० भारतीय अटकेत!

अमेरिकेत धक्कादायक फसवणूक उघडकीस आली असून सशस्त्र दरोड्यांचे बनावट नाट्य रचून इमिग्रेशन लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ११ भारतीय नागरिकांवर फेडरल अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात सोयीच्या दुकानांवर बनावट दरोडे घडवून दुकानदारांनी स्वतःला हिंसक गुन्ह्यांचे बळी असल्याचे दाखवण्याचा आरोप असून, आतापर्यंत १० जणांना अटक करण्यात आली आहे..मॅसॅच्युसेट्स जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींमध्ये मॅसॅच्युसेट्समधील मार्शफील्ड येथील ३९ वर्षीय जितेंद्रकुमार पटेल, रँडॉल्फ येथील ३६ वर्षीय महेशकुमार पटेल, क्विन्सी येथील ४५ वर्षीय संजयकुमार पटेल, मॅसॅच्युसेट्समधील प्लेनव्हिल येथील ४३ वर्षीय अमिताबेन पटेल, रँडॉल्फ येथीलच ३६ वर्षीय संगीताबेन पटेल आणि वॉर्सेस्टर येथील ४० वर्षीय मितुल पटेल यांचा समावेश आहे. या सहा आरोपींना मॅसॅच्युसेट्समध्ये अटक झाली. शुक्रवारी त्यांना बोस्टन येथील संघीय न्यायालयात हजर करण्यात आले. प्राथमिक सुनावणीनंतर त्यांची नंतर सुटका करण्यात आली..दरम्यान, उर्वरित आरोपींना अन्य राज्यांमध्ये ताब्यात घेण्यात आले. यात केंटकीमधील युबँक येथील ५२ वर्षीय रमेशभाई पटेल, मिसूरीमधील मेरीलँड हाइट्स येथील २८ वर्षीय रोनककुमार पटेल, ओहायोमधील पेरिसबर्ग येथील ४२ वर्षीय मिंकेश पटेल आणि तेथीलच ४२ वर्षीय सोनल पटेल यांचा समावेश आहे. या चौघांना त्यांच्या स्थानिक न्यायालयांत प्राथमिक सुनावणीसाठी हजर करण्यात आले. नंतर त्यांना बोस्टन येथील संघीय न्यायालयात आणण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. याशिवाय, यापूर्वी मॅसॅच्युसेट्समधील वेमाउथ येथे राहणाऱ्या आणि नंतर भारतात हद्दपार करण्यात आलेल्या ४० वर्षीय दीपिकाबेन पटेल यांच्यावरही आरोप आहेत, मात्र त्या आधीच देशाबाहेर गेल्याने त्यांना अटक झाली नाही..एफबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, मार्च २०२३ पासून रामभाई पटेल आणि त्यांच्या साथीदारांनी मॅसॅच्युसेट्ससह इतर भागांतील अनेक व्यवसायिक ठिकाणी किमान सहा दरोड्यांचे नाटक घडवले. या योजनेत दरोडेखोर म्हणून ओळख असलेल्या व्यक्तीने दुकानातील कर्मचाऱ्यांना बंदुकीने धमकावले, रोकड घेतली आणि तेथून पळ काढला. सर्व घटना दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद झाल्या. मात्र, दरोडेखोर निघून गेल्यानंतर काही मिनिटे वाट पाहूनच कथित पीडित कर्मचारी पोलिसांना फोन करत असत. अशा प्रकारे ते यू व्हिसासाठी आवश्यक असलेल्या 'हिंसक गुन्ह्याचे बळी' असल्याचे खोटे पुरावे तयार करत होते..ठोर शिक्षा होण्याची शक्यताअधिकाऱ्यांच्या मते, या संपूर्ण कटात दुकानातील क्लर्क आणि मालक यांना पटेल यांच्याकडून पैसे देण्यात आले. त्याचबरोबर पटेल यांनीही दुकान मालकांना त्यांच्या व्यवसायाचा वापर दरोड्यांसाठी करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल भरपाई केली. सर्व घटना अत्यंत नियोजित आणि सुरक्षित पद्धतीने पार पाडल्या गेल्या. यामुळे आरोपींना व्हिसा मिळविण्यासाठी गरजेचे कागदोपत्री पुरावे मिळवणे सोपे झाले. संघीय न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, आरोपींना या फसवणुकीच्या गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..खऱ्या गुन्ह्यांच्या पीडितांना न्यायअमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा कटांमुळे खऱ्या गुन्ह्यांच्या पीडितांना न्याय मिळणे कठीण होते. तपास यंत्रणा सतत सतर्क राहून अशा फसवणुकी रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या दहा आरोपींना आता बोस्टन येथील मुख्य न्यायालयात हजर करण्याची तयारी सुरू आहे, ज्यात त्यांच्यावर लवकरात लवकर खटला चालवला जाईल.