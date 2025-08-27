USA School Shooting : अमेरिकेतील शाळेत भयानक गोळीबार! तीनजण ठार, २० जखमी
Overview of the USA School Shooting Incident : अमेरिकेतील मिनियापोलिस येथील अॅन्युन्सिएशन कॅथोलिक स्कूलमध्ये गोळीबार झाला आहे. या हल्ल्यात तीन जण ठार झाले आणि २० जण जखमी झाले. मृतांमध्ये हल्लेखोराचाही समावेश होता.
तर मिनेसोटाचे गव्हर्नर टिम वॉल्झ यांनी या घटनेचे वर्णन "भयानक" असे केले आहे. ते म्हणाले की, आमच्या मुलांसाठी आणि शिक्षकांसाठी हे खूप वेदनादायक आहे. घटनेनंतर पोलिस, एफबीआय, फेडरल एजंट आणि रुग्णवाहिका तात्काळ घटनास्थळी पोहोचल्या. या भयानक घटनेनंतर सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेतून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे.
सीएनएनच्या वृत्तानुसार, मिनियापोलिसमधील कॅथोलिक शाळेत झालेल्या गोळीबाराची माहिती राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की व्हाईट हाऊस परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'एफबीआय तात्काळ घटनास्थळी पोहोचली आहे आणि कारवाई करत आहे. मी या घटनेत सहभागी असलेल्या सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करत आहे.'
