Plane Crash Explosion Video : भयानक विमान दुर्घटना! उड्डाण घेताच मोठा स्फोट अन् क्षणात आगीच्या गोळ्यात रूपांतर

Venezuela Plane Crash Video : व्हेनेझुएलाच्या ताचिका राज्यात गुरुवारी एक भयानक विमान दुर्घटना घडली. पॅरामिलो एअरपोर्टवरून उड्डाण घेत असताना एका खासगी विमानाचा PA-31 अचानक मोठा स्फोट झाला आणि काही क्षणातच या विमानाचे मोठ्या आगीच्या गोळ्यात रूपांतर झाले. या दुर्घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला तर अन्य दोनजण गंभीर जखमी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या भीषण विमान दुर्घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत दिसत आहे की, विमानाने नेमकंच उड्डाण घेतलं आणि काही सेकेंदातच पुन्हा ते धावपट्टीवर कोसळलं व मोठा स्फोट झाला आणि आगीच्या गोळ्यात त्याचं रूपांतर झालं.
स्थानिक मीडिया रिपोर्टनुसार, ही दुर्घटना पॅरामिलो एअरफील्ड येथे दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास घडली. प्राप्त माहितीनुसार विमान उड्डाण घेत असतानाचा त्याचे एक टायर फुटले, ज्यामुळे पायलटचे नियंत्रण सुटले आणि विमान धावपट्टीवर कोसळले.
या दुर्घटनेचा व्हिडिओ शूट झाला आहे, ज्यामध्ये विमानतळावरील नागरिकांची आरडाओरडी एकू येत आहे. दुर्घटनेतील मृतांची ओळख पटली असून, जखमींना तातडीन रूग्णालयात दाखल केले गेले आहे. स्थानिक रिपोर्ट्स नुसार हे विमान सरकारी लॉजिस्टिक्सच्या कामाशी संबंधित होते. खरंतर हे अमेरिकन कंपनीचे डबल इंजिन असणारे विमान त्याची कामगिरी आणि सुरक्षेसाठी प्रसिद्ध होते.
