अशा प्रकारे, कुत्र्याने वाचवला माशाचा जीव

पुणे : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही अपडेट सुरूच असतात. त्यात काही हटके व्हिडिओ आणि फोटोज असतील तर ते तुफान व्हायरल होतात. तसाच एक सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात एक कुत्रा माशाचे प्राण वाचवताना दिसून येत आहे. या व्हिडिओमधून असे दिसून येत आहे की, प्रत्येकांनी एकमेकांना मदत केलीच पाहिजे.

सोशल मीडियावर कुत्रा आणि माशाचा हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे कोणाचेही डोळे भरून येतील. या व्हिडिओमध्ये एक कुत्रा माशांचे जीव वाचवत असल्याचे दिसत आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ बॅक तो नेचर वर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ खूप प्रेरणादायक ठरत आहे.

Doggo sees fish is still kicking, so he let's it go pic.twitter.com/iYxFJEOjSn

— Back To Nature (@backt0nature) September 26, 2020