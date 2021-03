Video: मुलीने गुडघ्यावर बसून केलं प्रपोज; विद्यापीठाने केली कारवाई

लाहोर: स्त्री-पुरूष समानता हा सध्याचा विकासाचा मंत्र बनला आहे. कोणत्याही क्षेत्रात महिला पुरूषांपेक्षा मागे नाहीत हे नारीशक्तीने सिद्ध केलं आहे. कार्पोरेट क्षेत्रापासून ते अगदी युद्धभूमीपर्यंत सर्वत्र स्त्रिया महिलांच्या बरोबरीने आपापल्या भूमिका चोख बजावताना दिसत आहेत. लग्नासाठी प्रपोज करण्याच्या पद्धतीतदेखील आता असाच काहीसा ट्रेंड दिसू लागला आहे. पूर्वी मुलगा गुडघ्यावर बसून मुलीला प्रपोज करत असे. पण सध्या एका व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये एक मुलगी स्वत: गुडघ्यावर बसून मुलाला प्रपोज करताना दिसते आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे दोघे ज्या विद्यापीठातील विद्यार्थी आहेत, त्या विद्यापीठाने त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना निलंबित केल्याची घटना घडली आहे.

पाकिस्तानमधील लाहोर विद्यापीठातील हा प्रकार आहे. लाहोर विद्यापीठाच्या परिसरात एका मुलीने मुलाला इतर विद्यार्थ्यांसमोर जाहीरपणे लग्नासाठी मागणी घातली. याच मुद्द्यावरून लाहोर विद्यापीठात खळबळ माजली. मुलीने मुलाला गुडघ्यावर बसून प्रपोज केल्याचा व्हिडीओ सध्या खूपच व्हायरल झाला आहे. मुलाने मुलीला प्रपोज केल्याचा व्हिडीओ किंवा फोटो अनेकदा पाहायला मिळतो. पण मुलीने स्वत: गुडघ्यावर बसून मुलाला सर्वांसमोर प्रपोज करण्याची घटना ट्विटरवर चांगलीच गाजली. त्या मुलीने गुलाबाचं फुल देऊन मुलावरील आपलं प्रेम व्यक्त केलं. मुलाला हे गोड सर्प्राइज मिळाल्यानंतर मुलाने गुलाबाचा आणि तिच्या प्रेमाचा स्वीकार केला आणि तिची प्रेमाने गळाभेट घेतली.

The University of Lahore has expelled both students Hadiqa Javed and Shehryar Ahmed for embracing, giving flowers and presenting each other on the campus.

What's your take on Proposal? #UniversityOfLahore #proposal pic.twitter.com/KLILurngBi

— Hamza Javed (@hamzajaved261) March 12, 2021