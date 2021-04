स्टाइलमध्ये देत होता पक्षांना वेफर्स;  त्यानंतर जे घडलं ते पाहून हसू होईल अनावर

समुद्र मार्गाने प्रवास करत असतांना अनेकदा आकाशात असंख्य विविध पक्षी उडतांना पाहायला मिळतात. या पक्षांना पाहिल्यावर पर्यटकदेखील बोटीतून हात उंचावत त्यांना वेफर्स, बिस्कीट असे खाद्यपदार्थ देतात. विशेष म्हणजे पर्यटक खाण्याचे पदार्थ देत असल्यामुळे हे पक्षीदेखील बोटी दिसल्यावर आकाशात घिरट्या घालू लागतात. यात अनेक पर्यटक पक्षांना खाद्यपदार्थ देतांना व्हिडीओ, फोटो काढतात. तर काही जण चित्रविचित्र अंदाजात या पक्षांना खायला घालण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, एका पर्यटकाला त्याचा हाच अंदाज महागात पडला आहे. स्टाइलबाजी करण्याच्या नादात त्याच्यासोबत जे घडलं ते पाहून अनेकांना हसू अनावर झालं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये एक व्यक्ती बोटीवर उभा राहून अनोख्या स्टाइलमध्ये पक्षांना वेफर्स खायला घालत होता. यात काही तरी हटके करावं यासाठी त्याने त्यांच्या तोंडामध्ये वेफर्स पकडले आणि पक्षांना ते वेफर्स खाण्यासाठी बोलावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याची ही स्टाइल त्याला महागात पडली आणि चार लोकांमध्ये त्याचं हसू झालं. Feeding the seagulls... pic.twitter.com/EsVWjGfxCU — Rex Chapman(@RexChapman) April 5, 2021 वेफर्स खाण्यासाठी असंख्य पक्षी पुढे सरसावले. परंतु, त्यातील काही पक्षांनी वेफर्स खाण्याऐवजी संबंधित इसमाच्या चेहऱ्यावर विष्ठा केली. त्यामुळे सर्वत्र एकच हाशा पिकला. विशेष म्हणजे पक्षांनी केलेल्या कृतीमुळे हा इसम दोन मिनिटासाठी सुन्न झाला आणि त्यानंतर त्याला उलट्या होऊ लागल्या. दरम्यान, हा व्हिडीओ रेक्स चॅपमॅन नामक एका व्यक्तीने ट्विटरवर शेअर केला आहे. आतापर्यंत या व्हिडीओला २ लाख ८७ हजारांपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत. तर, ३ हजारांपेक्षा जास्त लाइक्स मिळाले आहेत.



