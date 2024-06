European Parliament Election 2024 : युरोपीय संसदेसाठी मतदान सुरू; निकाल सोमवारपर्यंत लागण्याची शक्यता

voting process for European Parliament started twenty countries of Europe result on monday expected Sakal

सकाळ वृत्तसेवा ब्रुसेल्स : युरोपीय संसदेसाठी युरोपमधील वीस देशांमध्ये आजपासून मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. उत्तरेतील स्वीडन आणि लिथुआनियापासून ते दक्षिणेतील पोर्तुगाल आणि सायप्रसपर्यंतच्या नागरिकांनी पुढील पाच वर्षांसाठीचा आपला प्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदानात सहभाग घेतला. युक्रेनमधील युद्ध आणि स्थलांतरितांना होणारा विरोध हे निवडणुकीतील दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. युरोपीय संसदेमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार देशांना प्रतिनिधीत्व दिले जाते. माल्टा अथवा लक्झेंबर्ग या देशांमधून सहा प्रतिनिधी निवडले जातात, तर जर्मनीमधून ९६ जणांची निवड केली जाते. एकूण ७२० जणांच्या निवडीसाठी मतदान होत आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या या निवडणुकीचा निकाल सोमवारपर्यंत लागण्याची शक्यता आहे. अनधिकृत ‘एक्झिट पोल’नुसार, स्थलांतराला कट्टर विरोध असणाऱ्या उजव्या विचारसणीच्या गटाला चांगल्या जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. युरोपीय संसदेच्या मागील निवडणुकीनंतर हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि इटली या देशांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेत आले आहे. काही सर्वेक्षणांच्या अंदाजानुसार, सध्याच्या सत्ताधारी आघाडीलाच बहुमत मिळणार असले तरी कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या काही गटांच्या जागा वाढणार आहेत. मतदानासाठी एकूण ४५ कोटी जण पात्र आहेत.