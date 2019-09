तीन तासांत कडाडल्या 1250 विजा !

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील वॉशिंग्टन शहर विजांच्या गडगडाटाने अगदी हादरून निघाले आहे. शनिवारी रात्री अवघ्या तीन तासांत तब्बल 1250 वीजा वॉशिंग्टनच्या पश्‍चिम भागात कडाडल्या आहेत. शनिवारी संध्याकाळी संपूर्ण वेळ सुरू असलेल्या वादळी पावसात या विजा कडाडल्या आहेत. यामुळे शहराचा वीजप्रवाहदेखील खंडित करण्यात आला होता.

दोन ढगांचे एकमेकांशी घर्षण झाल्यानंतर त्यातून प्रचंड मोठ्या आवाजासह प्रकाशनिर्मिती होते. तसेच प्रकाशाचा वेग हा ध्वनीच्या वेगापेक्षा अधिक असल्याने आपल्याला आधी वीज चमकलेली दिसून येते व काही क्षणांनी आवाज ऐकू येतो. दरम्यान, शनिवारी संध्याकाळी वॉशिंग्टनच्या पश्‍चिम भागात 6 ते 9 वाजण्याच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह सुमारे 1250 विजा कडाडल्या आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हवामान सेवा कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार पश्‍चिम वॉशिंग्टनमध्ये वादळी पावसाची तीव्र रेषा तयार झाल्याने वारंवार वीज, गारपीट आणि मुसळधार पाऊस सुरू होता. इतक्‍या प्रचंड विजेच्या कडकडाटामुळे शहरातील तब्बल 4500 ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता.

