कोरोनाबाबत WHO चे मोठं वक्तव्य; म्हणाले...

पॅरिस : कोरोनावर लस निर्मितीसाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत आपण कोरोनासह जगायला शिकले पाहिजे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सांगितले. तसेच जर तरुणांना वाटत असेल त्यांना कोरोना व्हायरसचा कोणताही धोका नसेल तर हे चुकीचे आहे. तरुणांनाही याचा धोका आहे, असे WHO चे प्रमुख टेड्रॉस अडहॉनम गीब्रीएसुस यांनी सांगितले.

टेड्रॉस यांनी कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गाबाबत वक्तव्य केले. ते म्हणाले, जर तरुणांना वाटत असेल त्यांना कोरोना व्हायरसचा कोणताही धोका नाही तर ते चुकीचे नाही. त्यांनाही कोरोनाचा धोका आहे. तरुणांचा कोरोनाच्या संसर्गाने मृत्यू होता. तसेच ते कमजोर लोकांपर्यंत हा व्हायरस पसरविण्याचे काम करत आहेत. कोरोना व्हायरसवर लस निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. पण त्याच्या निर्मितीला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे आपल्याला या व्हायरससोबत जगायला शिकले पाहिजे.

तरुणांनाही धोका

जर आपणाला वाटत असेल तरूणांना कोरोना व्हायरसचा धोका नसेल तर हे सत्य नाही. कोरोना व्हायरसचा धोका तरुणांनाही आहे. मात्र, अनेक देश कोरोनाचा संसर्ग सामान्य संसर्ग असल्याचे मानत आहे. तरुणपीढीही कोरोनाच्या विळख्यात येऊ शकते. त्यांचाही कोरोनामुळे मृत्यू होऊ शकतो. त्यांच्यामुळे दुसऱ्यांनाही कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांनी स्वत:सह इतरांच्या सुरक्षेवरही लक्ष द्यायला हवे.

We call on young people to take precautionary measures: #handhygiene, physical distance, wear a mask, stay home if you’re feeling unwell, avoid crowded places & mass gatherings, to protect yourselves & others from #COVID19. Play it safe & help end this pandemic. pic.twitter.com/5U7eQi1BZj

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 30, 2020