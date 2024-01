Macron India Visit: फ्रान्स का आहे भारताचा विश्वासू मित्र? जयपूरमध्ये रोड शो घेण्याचं काय आहे खास कारण?

नवी दिल्ली- फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅनुएल मॅक्रोन (Emmanuel Macron) हे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे आहेत. ते भारताच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर असून आज त्यांचा राजस्थानच्या जयपूरमध्ये रोड शो झाला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. फ्रान्स हा भारताचा जवळचा सहकारी आहे. तसेच मॅक्रोन यांचा भारत दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत आणि फ्रान्सचे राजनैतिक संबंध २५ व्या वर्षात पदार्पण करत आहेत. (Why is France India most trusted friend reason behind pm Modi and emmanuel macron road show in Jaipur)

२०२३ मध्ये पंतप्रधान मोदी आणि इम्यॅनुएल मॅक्रोन यांची जवळपास डझनवेळा भेट झाली आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी फ्रान्सच्या चौदाव्या बैस्टिल डेच्या सैन्य परेडसाठी पंतप्रधान मोदी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आलं होतं. या परेडमध्ये भारताच्या २६९ जवानांच्या एका तुकडीने देखील भाग घतला होता. दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळीक पाहायला मिळाली होती.