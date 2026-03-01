ग्लोबल

IRAN-AMERICA WAR REASON : अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला का केला? 'या' 5 कारणांमुळे सुरू झालंय भीषण युद्ध, काळीज पिळवटणारे व्हिडिओ

USA AND ISRAEL ATTACKED IRAN WHAT IS REASON : अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला केला आहे. पण युद्ध नेमके का सुरू आहे अनेकांना कळत नाहीये. तर यामागची कारणे अगदी सोप्या शब्दांत जाणून घेऊया
IRAN-AMERICA WAR REASON : अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला का केला? 'या' 5 कारणांमुळे सुरू झालंय भीषण युद्ध, काळीज पिळवटणारे व्हिडिओ

esakal

why america and israel attacked iran

Saisimran Ghashi
Updated on

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या मोठ्या हल्ल्यानंतर आता हा संघर्ष संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये पसरला आहे. आजची युद्धाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि स्फोटक आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. इराणने ४० दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. पण हे युद्ध नेमके का सुरू आहे अनेकांना कळत नाहीये. तर यामागची कारणे अगदी सोप्या शब्दांत जाणून घेऊया

Loading content, please wait...
United States Of America
usa
US
War
israel
United States
Iran
united states america

Related Stories

No stories found.