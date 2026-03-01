IRAN-AMERICA WAR REASON : अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ला का केला? 'या' 5 कारणांमुळे सुरू झालंय भीषण युद्ध, काळीज पिळवटणारे व्हिडिओ

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या मोठ्या हल्ल्यानंतर आता हा संघर्ष संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये पसरला आहे. आजची युद्धाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि स्फोटक आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा हवाई हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. इराणने ४० दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला. पण हे युद्ध नेमके का सुरू आहे अनेकांना कळत नाहीये. तर यामागची कारणे अगदी सोप्या शब्दांत जाणून घेऊया.१. अणुबॉम्ब बनवण्याला विरोधइराणकडे खूप शक्तिशाली अण्वस्त्रे (Nuclear Weapons) तयार होत आहेत असा अमेरिका आणि इस्रायलला संशय आहे. जर इराणकडे हे बॉम्ब आले, तर ते जगासाठी आणि विशेषतः इस्रायलसाठी धोक्याचे ठरू शकतात. हा धोका कायमचा संपवण्यासाठी त्यांनी इराणच्या मुख्य ठिकाणांवर हल्ला केला आहे..२. इराणमधील सरकार बदलण्याचा प्रयत्नअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणमधील सध्याची सत्ता राजवट बदलून तिथे नवीन विचारांचे सरकार आणायचे आहे. त्यांच्या मते इराणचे सध्याचे नेते जगात अशांतता पसरवत आहेत म्हणून त्यांना सत्तेवरून हटवणे हा या युद्धाचा एक मोठा उद्देश आहे..Danger Tribe : जगातला सगळ्यात भयानक समुदाय, इथले लोक स्वतःच्या आई-वडिलांच्या मृत शरीराला कच्चे खातात.३. इस्रायलवरील सततचे हल्लेतुम्ही 'हमास' किंवा 'हिजबुल्ला' यांसारख्या संघटनांची नावे ऐकली असतील ज्या इस्रायलवर हल्ले करतात. या संघटनांना इराण मदत करतो असा इस्रायलचा आरोप आहे. आपल्या शत्रूला मदत करणाऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी इस्रायलने थेट इराणवरच निशाणा साधला आहे..४. सर्वोच्च नेत्याचा मृत्यू आणि सूडया हल्ल्यात इराणचे सर्वात मोठे नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला आहे. ही इराणसाठी खूप मोठी आणि अपमानास्पद गोष्ट आहे. त्यामुळे चिडलेल्या इराणने अमेरिकेच्या सैन्यावर पलटवार केला. एकाने मारले की दुसऱ्याने बदला घ्यायचा या चक्रामुळे हे युद्ध आता थांबण्याऐवजी वाढत चालले आहे..५. तेलाचा व्यापार आणि जगावर ताबाजगाला लागणारे खूप मोठे तेल इराणच्या जवळ असलेल्या समुद्रातून वाहतूक केले जाते. इराणने हा रस्ता बंद करण्याची धमकी दिली होती. जर हा रस्ता बंद झाला तर जगात पेट्रोल-डिझेल खूप महाग होईल. आपला व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि इराणचा धाक कमी करण्यासाठी अमेरिकेने हे युद्ध सुरू केले आहे..Aurangzeb Daughters : औरंगजेबाने कधीच स्वतःच्या मुलींचे लग्न का केले नाही? कारण वाचून अंगावर येईल काटा, हा क्रूर इतिहास ठेवलेला दडवून.खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर इराणने अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील लष्करी तळांवर आणि इस्रायलवर शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागले आहेत. विशेषतः दुबई, दोहा (कतार) आणि मनामा (बहारिन) यांसारख्या शहरांमधील अमेरिकन मालमत्तांना लक्ष्य करण्यात आले आहे, जिथे स्फोटांचे आवाज ऐकू येत आहेत.विमान उड्डाणे रद्दया युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील एयर स्पेस बंद करण्यात आले आहे. आज एकाच दिवसात जगभरातील १,४०० पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली असून दुबई आणि कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे नुकसान झाले आहे..हल्ल्यांचे सत्र सुरूचइस्रायलने आज रविवारी सकाळी इराणची राजधानी तेहरानवर हल्ल्यांची दुसरी लाट सुरू केली आहे. या हल्ल्यांमध्ये इराणचे लष्करप्रमुख आणि संरक्षण मंत्र्यांचाही मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे..जागतिक परिणामया युद्धामुळे भारतात सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १.७३ लाख रुपयांच्या पुढे गेला आहे. पाकिस्तानातील कराचीमध्ये संतप्त आंदोलकांनी अमेरिकन दूतावासावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.