Apple च्या फॅक्ट्रीत खळबळ; भिंत चढून कामगार पळतायत, काय आहे कारण?

चीनमधून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या आयफोन प्लांटमधून चिनी कामगार पळून जात असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. इतकेच नव्हे तर कामगार भिंत चढून पळ काढत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. (Why Workers Fleeing From Foxconn Run Iphone Factory In Zhengzhou )

चिनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये लोक फॉक्सकॉनच्या मालकीच्या प्लांटमधून बाहेर पडताना दिसत आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या संख्येमुळे फॉक्सकॉनमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोविड उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर चीनने झेंग्झू येथील जगातील सर्वात मोठ्या आयफोन प्लांटमध्ये कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. या कंपनीमध्ये सुमारे 3,00,000 कर्मचारी काम करतात आणि जगातील अधिक आयफोन या कारखान्यात बनतात.

चीनमध्ये करोना लॉकडाऊनची प्रचंड दहशत आहे. त्यामुळे आयफोन बनवणाऱ्या कारखान्यातील कामगार कसल्याही परिस्थिती आपल्या घरी जाण्यासाठी लाचार झाले आहेत. त्यासाठी त्यांना कंपनीतून पळ काढावा लागत आहे. ते रात्री-अपरात्री आपलं सामान हातात-खांद्यावर घेऊन चालत आपल्या घराकडे जात आहेत. याबाबतचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

फॉक्सकॉन, यूएस-आधारित ॲपल कंपनीला पुरवठादार म्हणून काम करते, त्याच्याच झेंग्झू कॅम्पसमध्ये हजारो कर्मचारी आहेत. चीनच्या कठोर शून्य-कोविड धोरणांतर्गत शहरे कोरोनामुक्त करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामध्ये लॉकडाऊनसोबतच लोकांच्या बाहेर जाण्यावर आणि प्रवासावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.