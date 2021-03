ऐकावं ते नवलच! पादण्याचे व्हिडीओ बनवून महिला कमावते महिन्याला 3 लाख

वॉशिंग्टन : या जगात चित्रविचित्र लोक राहतात. अशा विचित्र लोकांची काही कमी नाहीये. पोटाची खळगी भरण्यासाठी लोक काय करतील याचाही काही नेम नाहीये. पोट भरण्यासाठी पडेल ते काम करण्याची तयारी अनेकजण दाखवतात. इतरांसाठी भलेही काही कामं विचित्र असू शकतील मात्र, त्यांच्यासाठी हे काम उपजिविकेचं साधन असतं. काही क्षुल्लक आणि विचित्र कामाच्या माध्यमातून थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल लाखो रुपये कमावणारे लोकदेखील या जगात आहेत. अशीच एक महिला आहे, जी याच पद्धतीने लाखो रुपये कमावते. ही महिला पादण्यामध्ये एक्सपर्ट आहे आणि याप्रकारे पादण्यातून ती महिन्याला लाखो रुपये कमावत आहे. तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल पण हे खरंय! 1999 पासून करतेय रेकॉर्ड

या महिलेचं नाव एम्मा मार्टिन असं आहे. ती 1999 पासून आपल्या पादण्याचा आवाज रेकॉर्ड करत आहे. जे लोक तिचा याप्रकारचा कॉन्टेन्ट पाहू इच्छित आहेत, त्यांच्याकडून आता ती 4.99 डॉलर म्हणजे 366 रुपये इतका याचा चार्ज देखील घेते. तिचं वय 48 वर्षे आहे. हेही वाचा - हाँगकाँगमध्ये फक्त 'देशभक्त'च निवडणूक लढवू शकतील; चीनने आणला कायदा यासाठी करते खूपच मेहनत

ही महिला आपल्या डायटची खूपच काळजी घेते. ती याबाबत सांगते की, मी खूप जास्त सॅलेड खाते. एवोकाडो आणि मेक्सिकन खाद्य देखील ती आपल्या डायटमध्ये ठेवते. कोल स्लॉ आणि बेक्ड बीन्स हे तिचे आवडीचे पदार्थ आहेत. एम्मा ही अमेरिकेतील साउथ कॅरोलिनाची रहिवासी आहे. अशी करते रेकॉर्ड

एम्मा दोन मुलांची आई आहे. ती सांगते की ती आपला पादण्याचा आवाज तेंव्हाच रेकॉर्ड करते जेंव्हा तिच्या घरचे तिच्या आसपास नसतात. तिने म्हटलंय की, तिचे पती याबाबत जाणून आहेत. तसेच परिवारातील इतर लोकांना देखील याबाबत माहिती आहे. कमावते लाखो रुपये

ती आपले हे पादण्याचे व्हिडीओ सेल करते. यापासून ती 4200 डॉलर म्हणजेच तीन लाख रुपयांच्या आसपास कमावते. आपल्या कस्टम व्हिडीओसाठी ती 7 डॉलर प्रति मिनट चार्ज करते. इतकंच नव्हे तर कोरोना काळादरम्यान या महिलेने काही लाइव्ह व्हिडीओ देखील पोस्ट केले आहेत.

