Global News

मुंबई : भारतीय वंशाच्या एका ब्रिटीश महिलेने पतीच्या मृत्यूच्या १६ महिन्यांनंतर आयव्हीएफच्या मदतीने दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला आहे. जसदीप सुमल यांचे पती अमन सुमल यांचे ब्रेन ट्युमरमुळे निधन झाले. तब्बल एक वर्षांनंतर या वर्षी ९ एप्रिल रोजी जसदीपने मुलगी अमनदीपला जन्म दिला.

चक्कर आणि डोकेदुखीचा त्रास झाल्यानंतर ऑगस्ट २०२० मध्ये अमनला ग्रेड चार ब्रेन ट्यूमर असल्याचे निदान झाले.

त्यांनी केमोथेरपी आणि गहन रेडिओथेरपी घेतली पण त्यांची प्रकृती सतत खालावत गेली आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये वयाच्या ३६ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी आणि दोन वर्षांचा मुलगा राजन आहे. (women give birth to a child after 16 months of husbands death )

इस्टर सण्डेला मुलीला जन्म दिला

पतीच्या मृत्यूनंतर, जसदीपने तिचे आणि तिच्या जोडीदाराचे दुसरे मूल होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. जसदीपने तिच्या पतीच्या ३८ व्या वाढदिवसाच्या एक आठवडा आधी, यावर्षी इस्टर रविवारी त्यांच्या मुलीला जन्म दिला.

जसदीप, रुईस्लिप, पश्चिम लंडन येथील डेटा विश्लेषक असून त्या म्हणाल्या : 'आम्हाला आमचा मुलगा २०१९ मध्ये IVF द्वारे झाला होता आणि आम्ही नेहमीच दुसरे मूल जन्माला घालण्याची योजना आखली होती, परंतु नंतर अमन आजारी पडला आणि त्यानंतर सर्व काही बारगळले. त्यामुळे आम्हाला कधीही संधी मिळाली नाही.

'मला माहीत होते की त्याच्याकडे जास्त वेळ नाही'

जसदीप म्हणाल्या, 'मला माहीत होते की त्याच्याकडे जास्त वेळ नाही पण मला वाटले की जर तो मला समजू शकत असेल तर त्याला याबद्दल सांगणे चांगले होईल, परंतु डिसेंबर २०२१ मध्ये त्याचे निधन झाले आणि त्यानंतर मी त्याला गमावले. दु:खाचा सामना करत आहे.'

त्या पुढे म्हणतात, 'मला अजूनही एक कुटुंब हवे होते, आणि मला माहित होते की हा चांगला काळ कधीच येणार नाही.' ती पुढे म्हणाली, 'राजनसाठी नेहमी भावाची योजना होती आणि ती अमन होती.

जसदीप तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर आठ महिन्यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये गरोदर राहिली आणि यावर्षी ९ एप्रिल रोजी तिने एका निरोगी मुलाला जन्म दिला.