New York: न्यूयॉर्क शहराला मिळाला पहिला मुस्लिम महापौर; कुराण हातात घेऊन घेतली शपथ

New York City's Leadership: अत्यंत महागडं शहर म्हणून ओळख असलेल्या न्यूयॉर्क शहराला एक मुस्लिम महापौर मिळला आहे. जोहरान ममदानी यांनी महापौरपदाच्या निवडणुकीत बाजी मारली. गुरुवारी पहाटे एका ऐतिहासिक सोहळ्यामध्ये ममदानी यांनी शपथ घेतली. ते न्यूयॉर्क शहराचे ११२ वे महापौर म्हणून ओखळले जातील..जोहरान ममदानी यांचा शपथविधी सोहळाल मॅनहॅटनमधील सिटी हॉल पार्कच्या खाली असलेल्या एका जुन्या आणि बंद असलेल्या सबवे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर पार पडला. ममदानी यांनी कुराणवर हात ठेऊन महापौर पदाची शपथ घेतली. ममदानी हे ३४ वर्षांचे असून मुळचे युगांडाचे आहेत. ते न्यूयॉर्क शहराचे पहिले मुस्लिम आणि आशियाई महापौर ठरले आहेत..जोहरान ममदानी हे मागच्या शंभर वर्षातले सर्वात कमी वयाचे महापौर म्हणून ओळखले जातील. ते डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारेचे समर्थक आहेत. त्यांनी ही निवडणूक लढवली ती महागाईच्या मुद्द्यावर. न्यूयॉर्क तसं अमेरिकेतलं सर्वात महागडं शहर. या शहरात जगण्याचा खर्च कमी करण्याचा मुद्दा ममदानी यांनी उचलून धरला होता..गरीबी आणि मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर पडणारा आर्थिक बोजा, हा त्यांच्या प्रचाराचा मुद्दा होता. मागच्या वर्षी पार पडलेल्या डेमोक्रेटिक प्रायमरी निवडणुकीत त्यांनी अनपेक्षित विजय मिळवला होता. गुरुवारी न्यूयॉर्क स्टेटच्या अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली. भविष्यात कामगार वर्गाला आणि गरीबाला केंद्रबिंदू मानून काम करणार असल्याचं ममदानी यांनी सांगितलं..