Ayurvedic Treatment: ३५व्या वर्षी हाडे ठिसूळ होऊन वारंवार फ्रॅक्चर का? आयुर्वेदातून काय मदत मिळू शकते; आहार, अभ्यंग आणि उपचाराबाबत जाणून घ्या

प्रश्न : माझी मुलगी पस्तीस वर्षांची आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये ती दोनदा पडली आणि तिच्या हाडांमध्ये फ्रॅक्चर झाले. दोन्ही वेळेला मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागली. डॉक्टरांप्रमाणे तिची हाडं ठिसूळ झालेली आहेत व त्यांनी त्याच्याकरिता बरीचशी औषधं सुरू केली आहेत. पण आयुर्वेदिकदृष्ट्या तिला काही मदत करता येऊ शकेल का? कृपया त्याबद्दल मार्गदर्शन करावे. - रजनी उजेकर, ठाणे.उत्तर : वयाच्या पस्तीसव्या वर्षी हाडे एवढे ठिसूळ का झाली आहेत, याचं निदान करणं आवश्यक आहे. गर्भावस्थेत काही व्यवस्थित काळजी घेतली गेली का? सुतिका परिचर्या केली गेली होती का? पाळीसंबंधित इतर कुठला त्रास आहे का? या सगळ्याचा विचार करणं याच्यामध्ये आवश्यक राहील. त्यामुळे वैद्याच्या सल्ल्याने औषधं घेतलेली जास्त उत्तम राहतील. सध्यातरी आहारामध्ये डिंक, खसखस, खारीक यांचा समावेश नक्की करावा. .रोज सकाळ संध्याकाळ गाईचे चांगले दूध संतुलनचं शतानंत कल्प घालून घेतलेले उत्तम राहील. तसेच संतुलनचं केलसी सॅन आणि पित्तशांती या गोळ्या सुद्धा नियमित घेतल्या चांगल्या राहतील. आठवड्यातून दोन तीन वेळा तरी संपूर्ण अंगाला संतुलन अभ्यंग. सेसमी सारख्या तेलाने अभ्यंग केल्यास शरीरातला वात कमी राहायला व तसेच हाडांची ताकद भरून यायलासुद्धा मदत मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.