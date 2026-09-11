आरोग्य

Ayurvedic Treatment: ३५व्या वर्षी हाडे ठिसूळ होऊन वारंवार फ्रॅक्चर का? आयुर्वेदातून काय मदत मिळू शकते; आहार, अभ्यंग आणि उपचाराबाबत जाणून घ्या

पस्तीसव्या वर्षीच हाडे ठिसूळ होण्यामागील कारणांचा शोध घेऊन आयुर्वेदिक उपचार, संतुलन कल्प, अभ्यंग आणि पौष्टिक आहारातून हाडांना बळकटी देण्याचा सल्ला
Repeated fractures at 35? Find the underlying cause first.

Repeated fractures at 35? Find the underlying cause first.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न : माझी मुलगी पस्तीस वर्षांची आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये ती दोनदा पडली आणि तिच्या हाडांमध्ये फ्रॅक्चर झाले. दोन्ही वेळेला मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागली. डॉक्टरांप्रमाणे तिची हाडं ठिसूळ झालेली आहेत व त्यांनी त्याच्याकरिता बरीचशी औषधं सुरू केली आहेत. पण आयुर्वेदिकदृष्ट्या तिला काही मदत करता येऊ शकेल का? कृपया त्याबद्दल मार्गदर्शन करावे.

- रजनी उजेकर, ठाणे

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