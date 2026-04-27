Unhealthy Foods for Kidneys: तुमच्या किचनमधलेच 'हे' 4 पदार्थ किडनीसाठी ठरू शकतात धोकादायक! आजच बदला या खाण्याच्या सवयी

बदलती जीवनशैली, बैठी काम यासोबतच असंतुलित आहार यामुळे आपल्या शरीरावर विपरित परिणाम घडतात. आणि आपण रोज काय खातो याचा परिणाम फक्त आपल्या वजन आणि कोलेस्टेरॉलवरच नाही, तर शरीराच्या बाकी अवयवांवरही परिणाम होतो. अनेकदा किडनीची काळजी आपण आजार झाल्यानंतरच घेतो. पण चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे किडनीवर हळूहळू ताण येऊ लागतो. आहारतज्ज्ञांच्या मते, काही रोजच्या सवयी आणि पदार्थ किडनीसाठी हानिकारक ठरू शकतात, तर काही पदार्थ किडनीला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात..किडनीवर ताण येत असल्याची सुरुवातीची लक्षणेसतत थकवा जाणवणेशरीरावर हलकी सूज किंवा जडपणा वाटणेवारंवार अॅसिडिटी किंवा पचनाचा त्रासलघवीच्या सवयींमध्ये बदल जाणवणे.किडनीसाठी टाळावेत असे 4 पदार्थजास्त मीठ असलेले पदार्थचिप्स, लोणची, सॉस, पॅकेज्ड स्नॅक्स आणि बाहेरचे खाणे यामध्ये मीठ जास्त असते. त्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो आणि किडनीवर अतिरिक्त ताण येतो.अतिप्रमाणात प्रोटीनप्रोटीन शरीरासाठी गरजेचे असले तरी जास्त प्रमाणात प्रोटीन शेक्स किंवा हाय-प्रोटीन डाएट घेतल्यास किडनीला अधिक मेहनत करावी लागते.पॅकेज्ड आणि प्रोसेस्ड फूडरेडी-टू-ईट पदार्थांमध्ये जास्त मीठ, प्रिझर्व्हेटिव्ह आणि केमिकल्स असतात. हे पदार्थ वारंवार खाल्ल्यास किडनीवर परिणाम होऊ शकतो.साखरयुक्त पेये आणि रिफाइंड फूडकोल्ड ड्रिंक्स, जास्त गोड पदार्थ आणि मैद्याचे पदार्थ शरीराचा मेटाबॉलिझम बिघडवू शकतात, ज्याचा परिणाम किडनीच्या आरोग्यावर होतो..किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी खा हे 4 पदार्थताजी फळेकलिंगड, सफरचंद, पपई यांसारखी फळे शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत करतात.हिरव्या भाज्यापालक, दोडका, काकडी यांसारख्या भाज्या शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतात.पुरेसे पाणीदिवसभर थोड्या-थोड्या प्रमाणात पाणी पिणे किडनीसाठी फायदेशीर ठरते.संतुलित आहारअति डाएट ट्रेंड्स न फॉलो करता संतुलित आणि घरगुती आहार घेणे किडनीसाठी उत्तम असते..किडनीची काळजी घेण्यासाठी मोठे बदल करण्याची गरज नसते. रोजच्या छोट्या आणि योग्य सवयींमुळे किडनी दीर्घकाळ निरोगी राहू शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.