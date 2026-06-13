आरोग्य

Ayurvedic Ear Care Tips: कानाचं दुखणं काही केल्या कमी होत नाहीये? मग आयुर्वेदात सांगितलेले 'हे' ४ घरगुती उपाय नक्की करून पाहा

How to Reduce Ear Pain at Home: कानदुखीचा त्रास सतत होत असेल, तर आयुर्वेदात सांगितलेले काही सोपे घरगुती उपाय तुम्हाला आराम देऊ शकतात.
Ayurvedic Home Remedies That Can Help Soothe Ear Pain Naturally

Ayurvedic Home Remedies That Can Help Soothe Ear Pain Naturally

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Ayurvedic Home Remedies That Can Help Soothe Ear Pain Naturally: सर्दी, थंडी किंवा कधी काही दुखापत झाल्यामुळेही कानदुखी होऊ शकते. ही कानदुखी सामान्य आहे असं समजून बरेचजण याकडे दुर्लक्ष करतात. पण जेव्हा वेदना वाढतात तेव्हा झोप, काम आणि दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. कारण फक्त हीच नाही, तर इतर कारणंही आहेत ज्यामुळे कानदुखी होऊ शकते. आयुर्वेदात या कानदुखीला "कर्णशूल" असं म्हटलं जातं. शरीरातल्या वात, पित्त आणि कफ या दोषांचं संतुलन बिघडलं की ही समस्या उद्भवू शकते.

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