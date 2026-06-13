Ayurvedic Ear Care Tips: कानाचं दुखणं काही केल्या कमी होत नाहीये? मग आयुर्वेदात सांगितलेले 'हे' ४ घरगुती उपाय नक्की करून पाहा

Ayurvedic Home Remedies That Can Help Soothe Ear Pain Naturally: सर्दी, थंडी किंवा कधी काही दुखापत झाल्यामुळेही कानदुखी होऊ शकते. ही कानदुखी सामान्य आहे असं समजून बरेचजण याकडे दुर्लक्ष करतात. पण जेव्हा वेदना वाढतात तेव्हा झोप, काम आणि दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. कारण फक्त हीच नाही, तर इतर कारणंही आहेत ज्यामुळे कानदुखी होऊ शकते. आयुर्वेदात या कानदुखीला "कर्णशूल" असं म्हटलं जातं. शरीरातल्या वात, पित्त आणि कफ या दोषांचं संतुलन बिघडलं की ही समस्या उद्भवू शकते. .कानदुखी का होते? सर्वसाधारणपणे, कानातल्या नाजूक भागांमध्ये इन्फेक्शन झालं, वॅक्स साचलेला असेल, पाणी गेलं असेल किंवा त्यांच्यावर दबाव आला तर कानदुखी होऊ शकते. काही वेळा कानात कोणतीही समस्या नसतानाही घसा, दात किंवा जबड्यातील त्रासामुळे कानात वेदना जाणवू शकतात. कारण हे अवयव एकमेकांशी जोडलेले असतात. दातांचे विकार, घशातील संसर्ग किंवा सायनसची समस्या यामुळेही कानदुखी होऊ शकते..सकाळी उठल्या उठल्या WhatsApp, Instagram चेक करताय? ही सवय पडू शकते महागात! डॉक्टर देतात वेळीच काळजी घेण्याचा इशारा.म्हणूनच पतंजली आयुर्वेदचे सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण यांनी कानदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी काही सोपे घरगुती उपाय सांगितले आहेत..1. कांद्याचा रसएक कांदा बारीक चिरून थोडा गरम करा. त्याचा रस काढा आणि दुखत असलेल्या कानात 3 ते 4 थेंब टाका. यामुळे कानदुखी कमी व्हायला मदत होऊ शकते.2. लसूण आणि तिळाचे तेल2 ते 3 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून थोड्या तिळाच्या तेलात गरम करा. लसूण हलका लालसर झाल्यावर गॅस बंद करा. तेल थंड झाल्यावर गाळून घ्या. हे तेल कानाजवळ किंवा कानाच्या बाहेरील भागावर 2 ते 3 थेंब लावल्यास कानदुखीपासून आराम मिळू शकतो..3. गरम किंवा थंड शेककानदुखीवर गरम किंवा थंड शेक देणे हा सुरक्षित उपाय मानला जातो. यामुळे वेदना कमी होण्यासाठी आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यासाठी मदत होते. जवळपास 10 मिनिटं शेक द्या. पण गरम शेक देताना तो जास्त गरम नाहीये ना, याची खात्री करा.4. लवंगाचे तेललवंगामध्ये दाह कमी करणारे आणि वेदना कमी करणारे गुणधर्म असतात. एक लवंग तिळाच्या तेलात गरम करा. तेल थंड झाल्यावर गाळून काही थेंब कानात टाका. हा उपाय 1 ते 2 दिवस केला तर कानदुखी कमी होण्यासाठी मदत होऊ शकते.."महागडे स्किनकेअर नाही..." तर तुपासोबत खाते हा पदार्थ; आलिया भट्टने स्वतःच सांगितलं चमकदार त्वचेचं रहस्य.कानदुखीची सामान्य कारणेकानात संसर्ग (Infection) होणेकानात मेण (Wax) साचणेकानामागे किंवा पडद्यामागे द्रव (Liquid) साचणेविमान प्रवास किंवा उंचीतील बदलामुळे हवेचा दाब बदलणेघसा, दात किंवा जबड्याच्या समस्यांमुळे कानात जाणवणारी वेदनाकानदुखी सतत राहिल्यास, कानातून पू किंवा रक्त येत असल्यास, ऐकण्याची क्षमता कमी झाल्यास किंवा ताप येत असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.