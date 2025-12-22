Heart Attack Risks: तुमच्या आरोग्याशी संबंधित 'हे' ४ घटक ठरतायत हृदयाचे शत्रू; ९९% भारतीयांना हार्ट अटॅकचा धोका! आजच तपासा

Hidden Lifestyle Diseases India: आजकाल होणाऱ्या बऱ्यापैकी मोठ्या जीवनशैली बदलांमुळे हृदयविकार भारतात एक मोठं आरोग्याचं संकट बनलं आहे. व्यवस्थित व्यायाम करणाऱ्या, योग्य आहार आणि निरोगी बांधा असलेल्या आणि कोणतीही फॅमिली हिस्टरी नसलेल्या लोकांनाही सध्या हार्ट अटॅक येऊ लागला आहे. आपल्या देशात जवळपास ९९% हृदयविकार, तसेच स्ट्रोक किंवा हृदयविकारामुळे होणारे इतर गंभीर आजारांचं कारण काही ना काही अत्यंत महत्त्वाचे पण अदृश्य जोखमीचे घटक आहेत. हे सुरुवातीला दिसत नसल्यामुळे आणि त्यांची लक्षणं उशिरा दिसत असल्यामुळे अनेकांना वेळेवर त्यांची ओळख पटवणं आणि प्रतिबंध करणं अवघड होतं. म्हणूनच तज्ज्ञ सांगतात पुढील आरोग्यविषयक जोखीम तुम्हाला असतील तर वेळीच काळजी घेण्याची गरज आहे. .उच्च रक्तदाब (हायपरटेन्शन)जेव्हा धमन्यांना(arteries) सतत जास्त दाबाचा (high pressure) सामना करावा लागतो, तेव्हा त्यांची भिंतीचं नुकसान होऊ लागतं आणि प्लॅक जमा व्हायला सुरुवात होते. यामुळे हृदयाला जास्त मेहनत करावी लागते.उच्च कोलेस्टेरॉल (विशेषतः LDL जास्त / HDL कमी किंवा असामान्य लिपिड प्रोफाइल)रक्तवाहिन्या जास्त जाड किंवा कठीण झाल्या असतील तर रक्तप्रवाहात अडथळा येऊ शकतो. यामुळे हृदयावर रक्तपुरवठा थांबण्याचा धोका वाढतो..Explained: स्मृती मानधनाच्या वडिलांना झालेलं 'Angina Pectoris' आहे तरी काय? वाचा लक्षणे, कारणे अन् उपाय एका क्लिकवर.उच्च रक्तसाखर / डायबिटीज किंवा प्रीडायबिटीजवाढलेली साखर रक्तवाहिन्यांना हळूहळू नुकसान करते आणि हृदयविकाराचा धोका वाढवते.तंबाखूचा वापर (सिगारेट, बीडी, इतर)धूम्रपान अजूनही थेट बदलता येण्याजोगा धोका आहे. अनेकजण याकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे नुकसान आधीच झालेले असते..मात्र यापेक्षा धोकादायक हे आहे की तुमच्यापैकी अनेकांना हे त्रास आधीपासूनच असू शकतात, पण जेव्हा हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक येतो तेव्हा कोणतीही बेसिक लक्षणं दिसत नाहीत. त्यामुळे अनेकजण “माझं काही नाही, मी ठीक आहे” असं समजून धोक्यात पडतात..Festive Season Heart Attack Risk: ख्रिसमस आणि न्यू ईयरच्या वेळेसच हार्ट अटॅकचं प्रमाण का वाढतं? डॉक्टर सांगतात 'ही' आहेत कारणं.'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका:हृदयविकार अचानक होऊ शकतो, पण काही आधीची इशारे असतात:सतत थकवाछातीत अस्वस्थता किंवा दाबहात, मान किंवा पाठीत वेदना पसरणेश्वास घेण्यास त्रासउलट्या किंवा जास्त घाम येणेजर तुमच्याकडे या चारही अदृश्य जोखमींपैकी काही असतील, तर या लक्षणांकडे त्वरित लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. वेळेत उपाय न केल्यास गंभीर हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.