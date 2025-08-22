आरोग्य
Stomach Bloating: पोटफुगीची समस्या कशी कमी करावी? डॉक्टरांनी सांगितले 5 प्रभावी उपाय
Stomach Bloating: अनेक लोकांना विविध कारणांमुळे पोट फुगीचा त्रास होतो. यावर काय उपाय करावे हे जाणून घेऊया.
Summary
पोटफुगीच्या समस्येवर डॉक्टर स्मृती झुनझुनवाला यांनी सुचवलेले ५ घरगुती उपाय प्रभावी ठरू शकतात.
जलद जेवण, गॅस, ऍलर्जी आणि पचनाच्या समस्यांमुळे होणारे फुगणे औषधांशिवाय कमी करण्यासाठी हे उपाय उपयुक्त आहेत.
Stomach Bloating: कधीकधी तुमचे पोट जास्त फुगलेले दिसते? ते नक्कीच घडले असेल, कारण ही अन्न आणि पचनाशी संबंधित समस्या आहे. जेव्हा आपल्या पोटात जास्त गॅस तयार होऊ लागतो, जेव्हा आपण वेगाने जेवतो किंवा आपल्याला एखाद्या गोष्टीची ऍलर्जी असते तेव्हा पोटफुगणे होऊ शकते. याशिवाय, बद्धकोष्ठता आणि पचनाच्या समस्यांमुळे देखील फुगणे होऊ शकते. पण ते कसे बरे करावे? औषधे घेऊन ते बरे करण्याचा विचार तुमच्या मनातून काढून टाका. कारण आज नैसर्गिक उपाय जाणून घेणार आहोत.