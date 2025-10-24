आरोग्य

Throat Irritation: प्रदूषणामुळे जर घसा खवखवत असेल तर करा 'हे' ५ घरगुती उपाय

जर तुम्हाला दिवाळीनंतर घसा खवखवण्याचा त्रास होत असेल तर हे घरगुती उपाय करून पहा. ते सर्दी आणि खोकल्यासारख्या समस्यांपासून देखील आराम देतील.
Throat Irritation:

Throat Irritation:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Home remedies for throat irritation due to air pollution: दिवाळीपासून अनेक ठिकाणी वायू प्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. दिल्लीतील हवेचा दर्जा निर्देशांक सतत वाढत आहे. आजही दिल्लीतील एक्यूआय ३०० च्या वर आहे. जेव्हा एक्यूआय वाढतो तेव्हा हवा विषारी बनते. ही हवा श्वास घेतल्याने विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. वायू प्रदूषणामुळे केवळ गंभीर समस्याच उद्भवत नाहीत तर किरकोळ समस्या देखील उद्भवतात.

दिवाळीनंतर वाढत्या प्रदूषणामुळे अनेकांना घसा खवखवण्याचा त्रास होत आहे. काहींना खोकल्याचा त्रास होत आहे. अशावेळी अनेक लोक घसा खवखवण्यापासून आराम मिळविण्यासाठी औषधे घेतात. पण तुम्हाला औषधे घ्यायची नसेल तर पुढील काही घरगुती उपाय करू शकता.

Loading content, please wait...
lifestyle
pollution
air pollution
Remedies
Diwali
health
Home Delivery of Government Documents

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com