Throat Irritation: प्रदूषणामुळे जर घसा खवखवत असेल तर करा 'हे' ५ घरगुती उपाय

Home remedies for throat irritation due to air pollution: दिवाळीपासून अनेक ठिकाणी वायू प्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. दिल्लीतील हवेचा दर्जा निर्देशांक सतत वाढत आहे. आजही दिल्लीतील एक्यूआय ३०० च्या वर आहे. जेव्हा एक्यूआय वाढतो तेव्हा हवा विषारी बनते. ही हवा श्वास घेतल्याने विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. वायू प्रदूषणामुळे केवळ गंभीर समस्याच उद्भवत नाहीत तर किरकोळ समस्या देखील उद्भवतात. दिवाळीनंतर वाढत्या प्रदूषणामुळे अनेकांना घसा खवखवण्याचा त्रास होत आहे. काहींना खोकल्याचा त्रास होत आहे. अशावेळी अनेक लोक घसा खवखवण्यापासून आराम मिळविण्यासाठी औषधे घेतात. पण तुम्हाला औषधे घ्यायची नसेल तर पुढील काही घरगुती उपाय करू शकता. .आल्याचा रस प्याजर प्रदूषणामुळे घसा खवखवत असेल तर तुम्ही आल्याचा रस पिऊ शकता. आल्याचा रस शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतो. काही दिवस दररोज आल्याचा रस पिल्याने घसा खवखवण्यापासून आराम मिळू शकतो. आल्यामध्ये अँटी-मायक्रोबियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे खोकला आणि घसा खवखवण्यावर उपचार करण्यास मदत करतात. तुम्ही आल्याचा रस कोमट पाण्यात मिसळून पिऊ शकता. यामुळे लक्षणीय आराम मिळेल..हळदीचे दूध प्यावेजर प्रदूषणामुळे घसा खवखवत असेल तर तुम्ही हळदीच्या दूधाचे सेवन करू शकता. हळदीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म आहेत जे खोकला आणि घसा खवखवण्यावर उपचार करण्यास मदत करू शकतात. हळदीचे दूध पिल्याने घशाच्या संसर्गाशी लढण्यास मदत होते. एक ग्लास दूध गरम करा आणि त्यात थोडी हळद घाला. झोपण्यापूर्वी हे दूध प्या. यामुळे घसा खवखवणे आणि वेदनांपासून देखील आराम मिळेल. .मधजर घशात खवखव होत असेल तर मध वापरणे फायदेशीर ठरू शकते. मधात बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. ज्यामुळे घशातील सूज, वेदना कमी होतात. घशातील खवखव कमी करण्यासाठी, तुम्ही एका ग्लास कोमट पाण्यात मध मिसळून ते पिऊ शकता. मध मिसळलेले पाणी पिल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. ते सर्दी आणि घशातील खवखवांवर देखील उपचार करण्यास मदत करते..Beat Firecracker Fumes: फाटाक्यांच्या धुरामुळे किडनी अन् यकृतासंबंधित समस्या वाढल्यास करा 'हे' 5 घरगुती उपाय.तुळशीचा काढा प्याघशातील खवखव कमी करण्यासाठी काढा देखील सेवन केला जाऊ शकतो. काढा पिणे घशातील समस्यांवर रामबाण उपाय असू शकते. यासाठी एका भांड्यात पाणी घ्या आणि त्यात काही तुळशीची पाने घाला. लवंग, काळी मिरी आणि आले घाला. हे पाणी चांगले उकळवा, नंतर गाळून घ्या आणि प्या. दिवसातून एकदा हा काढा पिल्याने घशातील खवखव दूर होते. तुळशीचा काढा पिल्याने शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते. .मिठाच्या पाण्याने गुळण्यासर्वात सोपा उपाय म्हणजे मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करणे. सर्दी आणि घसा खवखवण्यासाठी मिठाच्या पाण्याने कुस्करणे हा एक अतिशय प्रभावी उपाय असू शकतो. मिठाच्या पाण्याने फुफ्फुसे आणि श्वसनमार्ग स्वच्छ होण्यास मदत होते. या पाण्याने कुस्करल्याने खोकल्यापासून आराम मिळतो आणि घसा आणि फुफ्फुसांमध्ये साचलेला श्लेष्मा सहजपणे बाहेर पडण्यास मदत होते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.