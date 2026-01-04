आरोग्य

Stress Anxiety Mental Reset Tips: ताणतणाव आणि चिंता तुम्हाला थकवत आहे? 'हे' 6 दैनंदिन उपाय तुमच्यासाठी ठरतील 'मेंटल रिसेट'

Mental Burnout: रोजच्या ताणतणाव आणि चिंतेमुळे थकलेलं मन शांत आणि उत्साही बनवण्यासाठी हे ६ दैनंदिन उपाय नक्कीच उपयोगी ठरतील.
Stress Anxiety Mental Reset Tips

6 Simple Daily Habits That Help Calm Your Mind, Reduce Anxiety, and Bring a Powerful Mental Reset

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Daily Habits to Reduce Stress: आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत ताणतणाव आणि चिंता ही अनेकांसाठी सामान्य समस्या झाली आहे. कामाच्या विचित्र वेळापत्रकांपासून ते सतत मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये गुंतून राहण्यामुळे मनावर ताण येतो. याचा परिणाम थकवा, चिडचिडेपणा आणि जीवनातील आनंद कमी होण्यात दिसतो. मात्र, रोजच्या छोट्या सवयी आणि स्वतःची काळजी घेणाऱ्या उपायांमुळे मनाला शांतता मिळू शकते आणि पुन्हा उत्साही वाटू शकते.

Loading content, please wait...
lifestyle
stress
Life
mental stress
Anxiety
Adopt Good Habits
Stress Creates Problems
health
Healthcare
Mental Stress and Health

Related Stories

No stories found.