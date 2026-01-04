Stress Anxiety Mental Reset Tips: ताणतणाव आणि चिंता तुम्हाला थकवत आहे? 'हे' 6 दैनंदिन उपाय तुमच्यासाठी ठरतील 'मेंटल रिसेट'

Daily Habits to Reduce Stress: आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत ताणतणाव आणि चिंता ही अनेकांसाठी सामान्य समस्या झाली आहे. कामाच्या विचित्र वेळापत्रकांपासून ते सतत मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये गुंतून राहण्यामुळे मनावर ताण येतो. याचा परिणाम थकवा, चिडचिडेपणा आणि जीवनातील आनंद कमी होण्यात दिसतो. मात्र, रोजच्या छोट्या सवयी आणि स्वतःची काळजी घेणाऱ्या उपायांमुळे मनाला शांतता मिळू शकते आणि पुन्हा उत्साही वाटू शकते..जीवनशैलीत केलेले छोटे बदल ताणतणाव आणि चिंता कमी करण्यात मोठा प्रभाव पाडू शकतात. यासाठी सातत्य ठेवणे, लहान पावलांनी सुरुवात करणे आणि स्वतःची प्रगती पाहणे महत्त्वाचे आहे. श्वसनाचे व्यायाम, ध्यान, योग आणि हलकी हालचाल यांसारख्या गोष्टी मनःशांती देऊ शकतात. ताणतणाव आणि चिंता कमी करण्यासाठी हे सहा दैनंदिन उपाय उपयुक्त ठरू शकतात..Migraine in Women: 'या' कारणांमुळे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना होतो मायग्रेनचा जास्त त्रास! जाणून घ्या कंट्रोल करण्याचे ७ सोपे मार्ग .दिवसाची सुरुवात शांतपणे करासकाळी घाईगडबड न करता दिवसाची सुरुवात शांतपणे करा. काही मिनिटे खोल श्वास घ्या, हलके स्ट्रेचिंग करा किंवा शांत बसून स्वतःसोबत वेळ घालवा. अशी सुरुवात मनातील गोंधळ कमी करते आणि दिवसातील ताण हाताळण्यासाठी मन तयार करते.खोल श्वसनाचा सराव कराचिंता वाढली की खोल श्वसन हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय ठरतो. नाकाने हळू श्वास घ्या, काही सेकंद थांबा आणि तोंडाने शांतपणे श्वास सोडा. दिवसातून पाच मिनिटे असा सराव केल्यास ताण कमी होतो आणि लगेच हलके वाटू लागते..नियमित हालचाल ठेवाव्यायाम हा नैसर्गिक तणावनाशक आहे. यासाठी जड व्यायाम करण्याची गरज नाही. चालणे, योग, नृत्य किंवा साधे स्ट्रेचिंगसुद्धा उपयोगी ठरते. रोज २० ते ३० मिनिटांची हालचाल मन प्रसन्न ठेवते आणि ऊर्जा वाढवते.स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवासतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स, सोशल मीडियावर स्क्रोलिंग आणि स्क्रीनकडे पाहणे यामुळे नकळत चिंता वाढते. झोपण्यापूर्वी मोबाईल टाळणे, मधूनमधून डिजिटल ब्रेक घेणे आणि ऑफलाइन आवडत्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. मनालाही विश्रांतीची गरज असते..Sleep Drunkenness: डोळे उघडतात… पण मेंदू जागा होत नाही! तुम्हाला असू शकतो ‘स्लीप ड्रंकननेस’; जाणून घ्या कारणं आणि उपाय .पुरेशी झोप घ्याझोपेची कमतरता ताणतणाव आणि चिंता वाढवू शकते. ठराविक वेळेला झोपणे, रात्री उशिरा कॅफिन टाळणे आणि झोपण्यापूर्वी शांत करणारी दिनचर्या ठेवणे फायदेशीर ठरते. चांगली झोप मेंदूला नव्याने ताजेतवाने करते.सजगपणे आहार घ्या आणि पाणी प्याआपण काय खातो त्याचा आपल्या मानसिक आरोग्यावर थेट प्रभाव पडतो. फळं, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि भरपूर पाणी यांचा समतोल आहार मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतो. जास्त कॅफिन आणि साखर असलेले पदार्थ टाळल्यास अस्वस्थता कमी होऊ शकते..Sleep Habits and Heart Health: झोपेची 'ही' एक सवय ठरते हृदयासाठी घातक; हार्ट फेल्युअरचा कसा वाढतो धोका, जाणून घ्या.तणाव आणि चिंता जरी त्रासदायक असल्या, तरी हे रोजचे उपाय नियमित केल्यास त्यावर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. आजपासून स्वतःला महत्त्व द्या आणि अधिक शांत, निरोगी जीवनाकडे एक पाऊल पुढे टाका.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.