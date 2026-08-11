आरोग्याचे ‘बाळ’कडू : जलशुष्कता आणि ओआरएस

डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञनुकताच ‘वर्ल्ड ओआरएस डे’ साजरा करण्यात आला. मुलांत, खासकरून एका वर्षाखालील लहान बालकांत जलशुष्कता (dehydration) होणे, ही अनेक आजारांत आढळणारी गंभीर गुंतागुंत. मुलाच्या शरीरातले पाणी उलट्यांतून, जुलाबांतून शरीराबाहेर पडते. ‘डिहायड्रेशन’ ही गंभीर बाब असून त्यावर तातडीने इलाज करावे लागतात.शरीराचे कार्य नीट चालावे, शरीरातल्या विविध क्रियांतून निर्माण होणारे विषारी घटक किडनीद्वारे शरीराबाहेर टाकण्यासाठी व रक्तात असलेल्या महत्त्वाच्या इलेक्ट्रोलाइट्सचे प्रमाण योग्य मर्यादेत राखण्यासाठी पाण्याची नितांत गरज असते. शरीरातून पाणी बाहेर पडण्याचे प्रमाण अधिक असल्यास आणि पाण्याची ही कमतरता शरीरात भरून काढण्याचे प्रमाण कमी असेल, तर डिहायड्रेशन होते. आपल्या शरीरातून पाणी लघवीवाटे, त्वचेतून, श्वासावाटे बाहेर पडते; तसेच ते उलट्या व जुलाबांतून. कडक ताप असेल, तर शरीरातून पाणी बाहेर पडण्याचे प्रमाण अधिक असते. मधुमेहासारख्या आजारात लघवीचे प्रमाण वाढलेले असल्याने डिहायड्रेशन होत असते..डिहायड्रेशन मोठ्या माणसांत व मुलांत होत असते; पण सर्वाधिक धोका एका वर्षाखालील मुलांना अधिक असतो. त्यामुळे असे मूल आजारी असल्यास ते दिवसातून किती पाणी पिते व कितीदा लघवी करते, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. शरीरातल्या पाण्याची पातळी कमी होऊ नये, म्हणून मुलाने आवश्यक तेवढे पाणी पिणे हिताचे असते. लघवीचे प्रमाण कमी झाल्यास (लहान बाळांत सहा तासांहून अधिक काळ डायपर ओले झाले नसेल, तोंड (जीभ) कोरडे पडले असेल, डोळे खोल गेले असतील, टाळू खोल गेली असेल, रडल्यानंतरही डोळ्यात अश्रू येत नसतील तर त्याला डिहायड्रेशन झाले आहे, असे समजावे.), डिहायड्रेशनची लक्षणे आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेणे अनिवार्य असते. डिहायड्रेशनच्या अन्य लक्षणांत अतिअशक्तपणा, लहान बाळांचा कमालीचा चिडचिडेपणा, गोंधळलेली मानसिक अवस्था, वर्तणुकीतील बदल, हृदयाची गती वाढणे; श्वासाचा वेग वाढणे या लक्षणांचा समावेश आहे. गंभीर डिहायड्रेशन झाल्यास किडनी फेल्युअरचा धोका असतो, तसेच त्यामुळे रक्तातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे प्रमाण कमी-जास्त झाल्याने झटके (फिट्स) येतात किंवा हृदयाच्या गतीत अनियमितता होते..प्रतिबंधमुलाला उलट्या किंवा जुलाब होत असतील, तर त्याला शहाळ्याचे पाणी, डाळीचे सूप, तांदळाची पेज, मूग डाळीची खिचडी, केळी असे सहज पचणारे अन्नपदार्थ द्यावेत.डिहायड्रेशन गंभीर प्रकारचे नसते, तेव्हा सर्वांत रामबाण उपाय ‘ओआरएस’चा असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्यावतीने मते, ओआरएसचा शोध हा विसाव्या शतकातील वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वांत महान शोधांपैकी एक आहे. दुर्दैवाने ‘ओआरएस’ला पालकमंडळी म्हणावे तेवढे महत्त्व देत नसल्याचे दिसून येते. एका नॅशनल काॅन्फरन्समध्ये ‘ओआरएस’चे पाणी न म्हणता ‘ओआरएसचे औषध’ म्हणा, असे सांगण्यात आल्याचे मला आठवते. इतके महत्त्वाचे असूनही ते दुर्लक्षित असते..ओआरएस तयार करताना एक लिटरच पाणी घ्यायचे असते, त्यात एक पूर्ण पॅकेट मिसळायचे असते आणि आवश्यकतेनुसार पाजावे लागते. मात्र, ते तयार करताना व पाजताना नाना तऱ्हा दिसून येतात. कमी पाणी घेत द्रावण तयार केल्यास गुंतागुंतीची (हायपरनायट्रेमिक डिहायड्रेशन) शक्यता अधिक असते. ओआरएस पाजले अन् बाळाला उलटी झाली, तर ते सगळेच बाहेर पडते असे नाही, त्यातले बरेचसे पोटात जाते अन् त्याची डिहायड्रेशन कमी होण्यास मदत होते.डिहायड्रेशन गंभीर प्रकारचे असेल, तेव्हा त्वरित त्याला रुग्णालयामध्ये भरती करून शिरेद्वारे सलाईन द्यावे लागते. डिहायड्रेशनवरचे उपचार झाल्यास मुलाला लवकर पूर्ण खाणे सुरू करा.मेंदूत सुमारे ७५ टक्के पाणी असते. थोडेसे डिहायड्रेशन एकाग्रता कमी करू शकते. मूड बदलतो, स्मरणशक्तीवर परिणाम होतो. अन्न पचवण्यासाठी; मलाचे योग्य विसर्जन होण्यासाठी पाणी आवश्यक असते. घाम येण्याच्या प्रक्रियेद्वारे शरीर स्वत:ला थंड करते. पाणी शरीरातील टाकाऊ घटक लघवीवाटे बाहेर टाकते. त्यामुळे डिहायड्रेशन गांभीर्याने घेणे आवश्यक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.