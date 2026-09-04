आरोग्यदायी मिलेट्स

डॉ. मालविका तांबे सध्याच्या काळात धान्याबद्दलची जागरूकता सगळीकडे खूप वाढलेली दिसते आहे. काही काळापूर्वी धान्य म्हटलं की फक्त डोळ्यासमोर गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी एवढीच विचारात यायची. पण सध्याच्या काळामध्ये मिलेट्स अर्थात तृणधान्ये ही बरीच प्रचलनात आलेली आहेत. आयुर्वेदशास्त्राने हजारो वर्षांपूर्वीसुद्धा प्रत्येक धान्याबद्दल खूप सविस्तर माहिती दिलेली आहे. कुठले धान्य कशासाठी उत्तम राहील, कोणी खाल्लेलं चालेल व त्याला कशा प्रकारे शिजवावं या सगळ्याबद्दल पूर्ण माहिती दिलेली आहे. आज आपण या धान्यांपैकी काही महत्त्वाच्या व सगळीकडे प्रचलित असलेल्या धान्यांबद्दल माहिती घेऊया. .नाचणीनाचणी हे धान्य काहीसं लालसर, छोटं, गोल, बारीक असतं. आयुर्वेदाप्रमाणे नाचणी तुरट असते, कडवट असते, मधुर चवीची असते. पचायला अगदी हलकी, विर्याने थंड, ताकद वाढवणारी, तृप्ती देणारी आणि तिन्ही दोषांचे शमन करणारी व तसेच रक्तदोष दूर करणारी असते. कुठल्याही आजारामध्ये ताकद पटकन भरायला हवी असेल. लहान मुलांमध्ये पोषण व्यवस्थित व्हायचं असलं, कुठलाही त्वचा रोग वगैरे असला, हाडांशी संबंधित काही रोग असला तर नाचणीचा वापर अगदी नक्की करावा..नाचणीच्या पिठाची भाकरी चवीला उत्तम लागते. तिच्या पिठाला तांदळाच्या पिठासारखी वाफ देऊन नंतर त्याची भाकरी केल्यास ती भाकरी अत्यंत मऊ होते व अगदी दात नसलेल्या वयोवृद्ध व्यक्तीला सुद्धा चालू शकते. नाचणीचा सत्व काढून त्याला गूळ व पाण्यासह शिजवून केलेली लापशी घेण्याने शक्ती पण सुधारते. अगदी लहान वयाच्या मुलांना सुद्धा ही लापशी देता येते. दक्षिण भारतात तर नाचणीची पेज किंवा खीर ही लहान मुलांना अगदी आवर्जून रोज सकाळी देण्यात येते. नाचणीचे आंबवलेले आंबील हे तर आरोग्याकरता फारच चांगले असते. बाळंतीणीने सुद्धा आहारामध्ये नाचणीचा वापर नक्की करावा. याच्याने रक्ताची वृद्धी व शुद्धी होते. तसेच हाडांची ताकद वाढते आणि स्तनपान सुद्धा वाढवण्यास मदत मिळू शकते. नवजात बालकाला सुद्धा कॅल्शियम आणि लोह तत्व दोन्हीचाही पुरवठा होतो. आधुनिक संशोधनानुसार नाचणी मध्ये कॅल्शियम प्रचुर प्रमाणात असल्यामुळे ऑस्टियोपोरोसिस सारखे त्रास कमी व्हायला मदत मिळते. तसेच ज्या लोकांची इच्छा असेल की वजन कमी व्हावं, रक्तातील साखर नियंत्रित रहावी त्यांनी नाचणीचा वापर रोजच्या आहारात नक्की करावा..जव किंवा यवजव हे आयुर्वेदाप्रमाणे लेखनकर्मात अत्यंत उत्तम समजलं जातं. अर्थात शरीरामध्ये कुठेही मेदाचा संचय असला तर जव हे धान्य अप्रतिम काम करतं. हे धान्य कुठल्याही जमिनीमध्ये सहज येतं. आयुर्वेदाप्रमाणे हे जव चवीने मधुर, तुरट, गुणाने रूक्ष, वीर्याने थंड आणि पचण्यास हलके असतात. शरीरामध्ये वात व मल अर्थात पुरीश्यांचं प्रमाण वाढवतात. शरीराला स्थिरता देतात, ताकद वाढवतात. कफजन्य विकारांना दूर करणारे असतात. या सर्व गुणांमुळे यव प्रमेहामध्ये अत्यंत पथ्यकर समजले जातात.जव थोडेसे भाजून घ्यावे आणि मग त्याचं पीठ दळून घ्यावं. याला बरीच लोकं सत्तू पण म्हणतात. याचा वापर पोळी, भाकरी, उपमा इत्यादी करण्याकरता होऊ शकतो. गव्हाची पोळी करत असताना त्याच्यामध्ये थोडे जव मिसळून पोळी केल्यास ते पचायला अजून सोपे होते. जव थंड असतात. त्यामुळे शरीरात कुठेही दाह होत असला किंवा नाकातून धूवणा फुटत असला किंवा शरीरातून कुठेही रक्तस्राव होत असला तर जवाचं पीठ पाण्यामध्ये मिसळून थोडी खडीसाखर आणि साजूक तूप मिसळावे आणि घोट घोट भर प्यावे. सतत गर्भपात होत असल्यास जव, तीळ व साखर हे समभाग करून त्याचे चूर्ण सकाळ संध्याकाळ घ्यावे किंवा मधामध्ये मिसळून घेतले सुद्धा मदत करू शकते..जवाचे पाणी हे मूत्रसंस्थे करिता अत्यंत हितकर असते. अश्मरी अर्थात मूतखडा झाल्यास किंवा स्त्रियांमध्ये सतत योनि दाह किंवा इन्फेक्शनची प्रवृत्ती असल्यास सुद्धा जवाचे पाणी घेणे उत्तम ठरते. सतत पोटदुखी किंवा गॅसेसचा त्रास होत असल्यास जव व्यवस्थित शिजवून दह्याबरोबर किंवा ताकाबरोबर खावे. त्याचाही उत्तम फायदा होताना दिसतो. ह्यालाच गरम करून शिजवून घेऊन गाळ झाल्यावर ती अंगमर्द अर्थात शरीरामध्ये कुठेही दुखत असल्यास बाहेरून लेप म्हणून लावल्यास सुद्धा फायदा मिळू शकतो. आयुर्वेदात काही गोष्टी अशा सांगितलेल्या आहेत की ज्या नियमित खाल्ल्याने व्यक्तीला प्रमेह किंवा मधुमेह होत नाही. त्याच्यामध्ये जवाचा समावेश आहे..वेणु यव हे धान्य दिसायला तांदळासारखेच असते पण चवीला गहू किंवा जवासारखे असते. त्यामुळे आयुर्वेदामध्ये याला वेणु यव असं नाव दिलेलं आहे. हे धान्य चवीला मधुर, तुरट, अनुरस असणारे, गुणाने रुक्ष असते. कफदोष व पित्तदोष कमी करणारे, मेद व कृमी व विषाचा नाश करणारे आणि ताकद देणारे असते. याचाही आवश्यकतेनुसार शिजवून किंवा पीठ करून पोळी भाकरी करून वापरू शकतो. आधुनिक शास्त्रानुसार याच्यामध्ये विटामीन B व कॅल्शियम प्रचुर प्रमाणात मिळतात. तसेच हे धान्य गर्भधारणा होण्यासाठी पूरक असते. संधिवात, आंबात, कंबरदुखी वगैरे त्रासांसाठीही हितकर असते. कोरदुष, कोद्र किंवा हरीत. हरीत हे चवीला तुरट, मधुर, पचायला सोपे, वात वाढवणारे मात्र कफ पित्त दोष कमी करणारे असते. हे वीर्याने थंड, मलप्रवृत्ती बांधून करवणारे व शरीरातला अतिरिक्त द्रव शोषून घेणारे असते. या धान्याला इंग्रजीत कोडो मिलेट असे म्हटले जाते. लंब गोलाकार असे हे धान्य अगदी लहान म्हणजे लांबीला फक्त चार मिलीमीटर असते. भगंदर, प्रमेह, व्रण रोग, स्थूलता, जलोदर वगैरे विकारांमध्ये पथ्यकर मानले जाते. भारतात अजूनही उत्तर प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू वगैरे राज्यात याची लागवड केली जाते व भरपूर प्रमाणात याचा वापर होतो. मधुमेही व्यक्तींनी याला आहारामध्ये नक्की ठेवावे. याने रक्तातील साखर कमी होते. तसेच वजन कमी करणाऱ्यांसाठी कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची प्रवृत्ती असणाऱ्यांकरता हे धान्य उत्तम असतं. तांदळाप्रमाणेच या धान्याचा भातही बनवता येतो व तसेच दक्षिण भारतामध्ये उपमा, डोसा, इडली, शिरा इत्यादी बनवून सुद्धा या धान्याचा रोजच्या आहारामध्ये समावेश करता येतो..चीन, राळा हे ही धान्य आरोग्याकरता अत्यंत उत्तम असतं. याला पाणी खूप कमी लागतं व कोरड्या जमिनीतही पिकवता येतं. आधुनिक संशोधनानुसार हृदयरोग, कोलेस्ट्रॉल, पित्ताशयात खडे होणं या सगळ्या रोगांमध्ये हे धान्य उत्तम असतं. याचेही उपमा, डोसा, इडली वगैरे पाककृती करता येऊ शकतात. याच्यामध्ये फॉस्फरस, मॅग्नेशियम आणि विटामीन B भरपूर प्रमाणात असतात. याला इंग्लिश मध्ये प्रोसो मिल्लेट्स म्हणतात.शामक धान्य याला मराठी मध्ये भगर किंवा इंग्लिश मध्ये बार्नयार्ड मिल्लेट असं म्हणतात. याचेही साधारण तसेच फायदे आपल्याला दिसतात. महाराष्ट्रामध्ये उपवासाच्या वेळेला हे धान्य खूप प्रमाणात खाल्ले जातं. मधुमेही व्यक्तींना भाताच्या जागी कधीतरी भगरचा सुद्धा भात करून खाता येण्यासारखा असतो. आयुर्वेदाप्रमाणे जो व्यक्ती भगर नियमित खाणं ठेवतो त्याला मधुमेहाचा त्रास होत नाही.सगळी तृणधान्य आयुर्वेदाच्या मताने रूक्ष असतात. पचायला हलकी असतात आणि कफ कमी करणारी असतात. त्यामुळे सध्याच्या काळामध्ये जिथे जडपणा, आळस, वजन वाढणे, हार्मोन्स इम्बैलन्स अशा प्रकारचे त्रास जास्त प्रमाणात दिसत असल्यामुळे मिल्लेट्सचा वापर नियमित केलेला जास्त उत्तम असतो. पण ज्या व्यक्तींमध्ये वाताचा दोष असेल त्यांनी मिल्लेट्सचा वापर खूप विचारपूर्वक करावा. फार प्रमाणात मिल्लेट्स खाल्ल्याने काही व्यक्तींमध्ये गेस, पोटफुगी, बद्धकोष्ठता किंवा एकूणच शरीरामधला कोरडेपणा वाढू शकतो. तसेच मंदाग्नी असल्यास सुद्धा मिल्लेट्स चा वापर विचार करूनच करावा. वात प्रधान व्यक्तीने किंवा पित्त प्रधान व्यक्तीने मिल्लेट्स चा वापर करत असताना त्याच्या मध्ये योग्य प्रमाणात तूप नक्की खावे..मिलेट्स खाण्याकरिताची टीपकुठलेही मिलेट्स खात असताना त्यांना आधी नीट भाजून घ्यावे. खाण्यापूर्वी त्यांना किमान चार ते पाच तास तरी भिजवावे. चांगले शिजवून घ्यावे आणि त्याच्यामध्ये थोडं तूप किंवा लोणी तसेच जिरं, आलं, ओवा, लोणी सह घेतल्यास रूक्षता कमी होऊन त्याचा शरीराच्या आरोग्याला फायदा होऊ शकेल. कुठल्याही गोष्टीची अती चांगली नसते. त्यामुळे एकच धान्य आहारामध्ये सतत वापरण्यापेक्षा निसर्गाने दिलेल्या प्रत्येक धान्याचा वापर करणं जास्त युक्तिसंगत ठरेल. मिल्लेट्स खातो म्हणून गहू, तांदूळ हे पूर्णपणे बंद करणे योग्य नाही. याही धान्यांचा आपल्या आरोग्याकरता वेगवेगळ्या रितीने फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे स्वतःची प्रकृती, वय व असलेल्या रोगाचा नीट विचार करून निसर्गाने दिलेली ही संपदा वापरणं योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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