Gas and Headache: गॅस डोक्यात जातो का? ‘या’ 4 लक्षणांकडे अजिबात करु नका दुर्लक्ष

Home remedies for gas related headache: डोकेदुखीचा त्रास फक्त ताण असल्यानेचे होतो असे नाही. यामागे इतरही कारणे असू शकतात. अनेक लोक डोकेदुखीला सामान्य समस्या समजून दुर्लक्ष करतात. पण डोकेदुखीचा त्रास पोटासंबंदित समस्येशी जुळलेला असू शकतो यालाच गॅस्ट्रिक डोकेदुखी म्हणतात. पण गॅस खरचं डोक्यात जाऊ शकतो का याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .गॅस्ट्रिक डोकेदुखी म्हणजे काय?अपचन, गॅस यासारख्या पचनसंस्थेसबंधित समस्या निर्माण होतात. यामुळे डोकेदुखील वाढते. याला गॅस्ट्रिक डोकेदुखी म्हणतात. ही समस्या आपल्या काही चुकीच्या सवयींमुळे आणकी वाढू शकते. जसे की मसालेदार पदार्थ खाणे, अनियमितपणे जेवण, चहा-कॉफीचे अतिसेवन करणे ही समस्या जास्त वाढू शकते. .Neck Pain Relief: मान-खांद्याचा त्रास सतत सतावतोय? 'हे' 5 सोपे उपाय देतील झटपट आराम.पुढील लक्षणे दिसतातडोक्यावर दाब जाणवणेडोक्याच्या मागील बाजूस वेदना किंवा जडपणा जाणवणेछातीत किंवा घशात जळजळ होणेजोकं जड होणे आणि भूक न लागणे.एका अहवालानुसार गॅस्ट्रिक डोकेदुखी सौम्य आणि सतत असू शकते. पचनासंबंधीत समस्या असल्यास ही समस्या उद्भवू शकते. वारंवार या समस्येचा त्रास होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन उपचार करावे. या समस्येमुळे पित्ताशयाचा आजार, पेप्टिक अल्सर,यासारखे आजार वाढू शकतात. .डॉक्टरांचा घ्या सल्लाजर तुम्हाला आठवड्यातून दोनपेक्षा जास्त वेळा त्रास होत असेल, वजन कमी होत असेल, उलट्याकिंवा पोटात दुखत असेल गॅस्टोएन्टेरोलॉजिस्टचा सल्ला घ्यावा. तसेच वेळेवर जेवण घेणे, संतुलित आहार घेणे, मुबलक प्रमाणात पाणी पिणे,यासारख्या गोष्टीवर लक्ष द्यावे.