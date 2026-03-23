Why Acidity Suddenly Increases : उन्हाने पोट दुखतं, पित्ताशयात खडे तर नाहीत ना? ॲसिडिटीचाही होतोय त्रास? कडक उन्हाळ्यात अनेकांना आरोग्याच्या समस्या

why acidity increases in summer : सध्या उन्हाळा सुरू आहे. अनेक जण पाणी कमी पितात. त्यामुळे अनेकांचे पोट दुखते, तर काहींना पोटात ॲसिडिटी वाटते. गॅस किंवा ॲसिडिटी ही एक सामान्य समस्या (symptoms of gallstones in stomach) आहे. जी चूर्ण किंवा गोळी घेतल्याने बरी होईल. जर या समस्या वारंवार होत असतील, तर ते तुमच्या शरीरात आतून काहीतरी बिघडल्याचे संकेत आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य सल्लागारांनी दिली..सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे अनेकजण चुकीच्या वेळी जेवतात. रात्री उशिरा खाणे, अतिप्रमाणात चहा-कॉफीचे सेवन करणे व शारीरिक हालचालींचा अभाव, यामुळे पचनसंस्था कमकुवत होते. काही प्रकरणांत पोटाचे फुगणे हे पित्ताशयातील खडे झाल्याचे लक्षणही असू शकते. अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांकडे जावे. योग्य उपचार वेळेवर करणे गरजचे असल्याचे डॉक्टर सांगतात..पित्ताशयातील खडे म्हणजे काय?पित्ताशय हा यकृताच्या खाली असलेला एक छोटा पिशवीसारखा अवयव आहे. जो पचनासाठी आवश्यक असलेला पित्तरस साठविण्याचे काम करतो. जेव्हा या पित्तरसात कोलेस्टेरॉल किंवा बिलीरुबिनचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त वाढते, तेव्हा त्याचे स्फटिक बनतात व कालांतराने त्याचे खडे तयार होऊ लागतात..अशी घ्या काळजीआहारात हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे व तृणधान्ये (फायबर) यांचा भरपूर समावेश करा, नियमित व्यायाम करा व वजन आटोक्यात ठेवा, जास्त वेळ उपाशी राहू नका. जेवणाच्या वेळा पाळा, तेलकट, मसालेदार व प्रक्रिया केलेले अन्न टाळा, भरपूर पाणी प्या व निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करा..असा जाणवतो त्रासपोटाच्या वरच्या भागात किंवा उजव्या बरगडीखाली अचानक व तीव्र वेदना होणे, या वेदना पाठीकडे किंवा उजव्या खांद्यामध्ये पसरणे, मळमळ व उलट्यांचा त्रास होणे, सतत ॲसिडिटी, अपचन किंवा पोट फुगल्यासारखे वाटणे व संसर्ग झाल्यास थंडी वाजून ताप येतो..कशामुळे होतात खडे?आहारात तेलकट, तुपकट, जंक फूडचे प्रमाण जास्त व पालेभाज्या-फळांचे (फायबर) प्रमाण कमी असणे, लठ्ठपणामुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉलच्या पातळीत वाढ होते. जे खडे तयार होण्यास कारणीभूत ठरते. अत्यंत वेगाने वजन कमी केल्यास यकृत जास्त कोलेस्टेरॉल तयार करते. इतर कारणांत आनुवंशिकता, मधुमेह किंवा जास्त वेळ उपाशी राहण्याची सवय हेसुद्धा कारण आहे..कोलेस्टेरॉल वाढण्याची कारणेमहिलांमध्ये असलेल्या ''इस्ट्रोजेन'' हार्मोनमुळे पित्ताशयाची हालचाल मंदावते व कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे चाळीशीतील लठ्ठपणा असलेल्या व अनेकदा गरोदर राहिलेल्या महिलांमध्ये या आजाराचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त आढळते..दुर्लक्ष केल्यास धोकात्रासाला सामान्य ॲसिडिटी समजून अंगावर काढल्यास पित्ताशयाला सूज येऊ शकते. हे खडे पित्तनलिकेत अडकल्यास कावीळ होऊ शकते. खडा स्वादूपिंडाच्या नलिकेत अडकल्यास स्वादूपिंडाला सूज येण्यासारख्या अतिशय गंभीर व जीवघेण्या समस्या उद् भवू शकतात..उन्हाळ्यात आपण जास्तीत जास्त प्रमाणात पाणी पिणे गरजेचे आहे. ज्याच्यामुळे शरीर डिहायड्रेड होण्यापासून वाचते. दिवसातून किमान पाच ते सहा लिटर पाणी घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा युरिन स्टोन, पित्ताशयात खडे हेाण्याचा धोका असतो.-डॉ. स्वप्नील सांगळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगाव.