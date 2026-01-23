आरोग्य

सर्दी-खोकल्याला करा रामराम! अभिनेत्री भाग्यश्रीनं सुचवलेलं 'हे' राजस्थानी पारंपारिक पेय नक्की ट्राय करा

Rajasthani Winter Drink: हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यापासून दूर राहण्यासाठी अभिनेत्री भाग्यश्रीने सुचवलेलं राजस्थानचं पारंपरिक आणि पौष्टिक पेय म्हणजे बाजऱ्याचं राब.
Anushka Tapshalkar
Bhagyashree Healthy Food Habits: हिवाळा सुरु झाला की सर्दी-खोकला, अंगदुखी, थकवा यासारख्या आरोग्याच्या तक्रारी व्हायला सुरुवात होते. अशा वेळी महागड्या गोळ्या, औषधं यापेक्षा घरगुती आणि पारंपरिक उपाय जास्त प्रभावी ठरतात. म्हणूनच घरात कोणी आजारी पडलं की कुटुंबातील वयस्कर मंडळी लगेच काढा किंवा घरगुती सोपे उपाय करायला सांगतात. आरोग्यदायी आणि पारंपरिक पदार्थांची आवड असलेली अभिनेत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाज्याश्रीने हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देणारं आणि प्रतिकारशक्ती वाढवणारं एक खास राजस्थानी पेय ट्राय केलं आहे.

