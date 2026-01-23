सर्दी-खोकल्याला करा रामराम! अभिनेत्री भाग्यश्रीनं सुचवलेलं 'हे' राजस्थानी पारंपारिक पेय नक्की ट्राय करा

Bhagyashree Healthy Food Habits: हिवाळा सुरु झाला की सर्दी-खोकला, अंगदुखी, थकवा यासारख्या आरोग्याच्या तक्रारी व्हायला सुरुवात होते. अशा वेळी महागड्या गोळ्या, औषधं यापेक्षा घरगुती आणि पारंपरिक उपाय जास्त प्रभावी ठरतात. म्हणूनच घरात कोणी आजारी पडलं की कुटुंबातील वयस्कर मंडळी लगेच काढा किंवा घरगुती सोपे उपाय करायला सांगतात. आरोग्यदायी आणि पारंपरिक पदार्थांची आवड असलेली अभिनेत्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाज्याश्रीने हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देणारं आणि प्रतिकारशक्ती वाढवणारं एक खास राजस्थानी पेय ट्राय केलं आहे. .इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या एका फोटोमध्ये तिने आपल्या चाहत्यांना “आज दुपारी काय खाल्लं?” असा प्रश्न विचारत उत्सुकता निर्माण केली होती. पण नंतर केलेल्या पोस्टमध्ये तिने स्पष्ट केलंय की ते बाजऱ्याचं राब होतं म्हणजेच बाजरी आणि ताक वापरून तयार केलं जाणारं राजस्थानी ग्रामीण, पोषक पेय आहे. राजस्थान आणि गुजरातच्या खाद्यपरंपरेत राबेला विशेष स्थान असून, साध्या साहित्यांतून तयार होणाऱ्या या पदार्थाला आरोग्यदृष्ट्याही मोठं महत्त्व आहे..बाजऱ्याचं राब म्हणजे काय?प्रामुख्याने रब म्हणजे राबडी हा एक पारंपरिक पदार्थ आहे, जो बाजरीचं पीठ आणि ताक आंबवून तयार केला जातो. पूर्वीच्या काळात शेतकरी आणि ग्रामीण भागात लोकांच्या दैनंदिन आहाराचा हा महत्त्वाचा भाग होता. हिवाळ्यात शरीराला उष्णता आणि आवश्यक पोषण देणारा हा राब दोन प्रकारे तयार केला जातो. एक म्हणजे खारट राब, जो आलं, जिरं आणि ताक वापरुन तयार केला जातो. आणि दुसरा म्हणजे गोड राब, जो गूळ आणि थोडंसं तूप घालून तयार केला जातो..हिवाळ्यात बाजरीचं महत्त्वबाजरी हे हजारो वर्षांपासून भारतात पिकवलं जाणारं धान्य आहे. कमी पाण्यात वाढणारं आणि दुष्काळी परिस्थितीतही टिकणारं हे पीक राजस्थान व गुजरातसारख्या कोरड्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं. हिवाळ्यात शरीराला उष्णता देणारे गुणधर्म असल्यामुळे बाजरीचे पदार्थ या काळात विशेष लोकप्रिय असतात..सांस्कृतिक आणि पोषणमूल्यपरंपरेनुसार, बाजऱ्याचं राब सर्दी-खोकल्यावर उपाय म्हणून वापरलं जातं. पचन सुधारण्यास मदत करणं, प्रतिकारशक्ती वाढवणं आणि शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा देणं, हे याचे प्रमुख फायदे मानले जातात. फायबर आणि पोषक घटकांनी समृद्ध असल्यामुळे आजही आरोग्याबाबत जागरूक असलेले अनेकजण हा पदार्थ आवडीने घेतात..बाजरीचं राब फक्त पोषणमूल्यांपुरतं मर्यादित न राहता, राजस्थानच्या साध्या पण समृद्ध खाद्यसंस्कृतीचं प्रतीक आहे. काळानुसार या पदार्थात आलं, ओवा, जिरं यांसारखे मसाले घालून त्याला अधिक चवदार आणि उत्सवांच्या वेळेसाठी खास रूप देण्यात आलं आहे.जर तुम्हाला पारंपरिक आणि आरोग्यदायी काही खायचं असेल, तर हिवाळ्यात गरमागरम बाजऱ्याचं राब एकदा नक्कीच ट्राय करा. हा जुन्या परंपरेचा पदार्थ आजच्या ट्रेंडी सुप आणि रेसिपीजपेक्षा नक्कीच फायदेशीर ठरणारा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.