आरोग्य‘चेतना : ब्रेन ट्युमरची एन्डोस्कोपिक शस्त्रक्रिया

डॉ. जयदेव पंचवाघ - मेंदू आणि स्पाइन सर्जन‘‘डॉक्टर, अंजलीला गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून भयंकर डोकेदुखी सतावते आहे. सुरुवातीला वाटलं, की कामाच्या ताणामुळे किंवा पित्तामुळे असेल; पण मागच्या आठवडाभरात हा त्रास इतका वाढलाय, की आता तिला नीट चालताही येत नाहीये, सतत तोल जातोय. कालपासून तर जे काही थोडं खाल्लं त्याची लगेच तिला उलटी होतेय,’’ अंजलीचे वडील अत्यंत काळजीत पडून मला सांगत होते..अंजली केवळ २४ वर्षांची, नुकतीच एका नामवंत आयटी कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून रुजू झालेली तरुणी. अंजलीची तातडीनं क्लिनिकल तपासणी केल्यावर लक्षात आलं, की तिच्या मेंदूवरील दाब लक्षणीयरीत्या वाढलेला आहे. किरकोळ वाटणाऱ्या डोकेदुखीपेक्षा ही केस पूर्णपणे वेगळ्या आणि गंभीर स्वरूपाची होती हे माझ्या तत्क्षणी लक्षात आलं..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.त्यामुळे आम्ही अजिबात वेळ न दवडता तिच्या मेंदूचा ‘एमआरआय’ काढण्याचा निर्णय घेतला. एमआरआयमुळे मेंदूच्या अगदी खोलवरच्या आणि आतल्या भागांचं अतिशय सुस्पष्ट चित्र आपल्या समोर येतं. या तपासणीत अंजलीच्या एमआरआयमध्ये तिच्या मेंदूच्या आतील भागात पाण्याचा (ज्याला मेंदूजल म्हणतात) दाब प्रचंड प्रमाणात वाढलेला होता, असं दिसून आलं. हे पाणी मेंदूच्या आतील विशिष्ट पाण्याच्या कप्प्यांमध्ये सातत्यानं तयार होत असतं. त्यानंतर ते एका कप्प्यातून (व्हेंट्रिकल) दुसऱ्या, आणि तिथून पुढे तिसऱ्या व चौथ्या कप्प्यातून अखंडपणे प्रवाहित होत असतं. सरतेशेवटी ते मेंदूच्या आणि मज्जारज्जूच्या पृष्ठभागाभोवती पसरतं व तिथल्या रक्तवाहिन्यांद्वारे पुन्हा शरीरात शोषलं जातं..सामान्यतः एका माणसाच्या शरीरात दिवसाला साधारणपणे अर्धा लिटर इतकं हे ‘सीएसएफ’ पाणी तयार होतं. या पाण्याच्या प्रवाहात कुठंही अडथळा निर्माण झाला, तर ते एका जागी तुंबून राहतं. आपली कवटी ही हाडांनी बनलेली अत्यंत कठीण आणि बंदिस्त पेटी असते. ती ताणली जाऊ शकत नाही किंवा फुगू शकत नाही. त्यामुळे आत साठलेल्या पाण्यामुळे कवटीच्या आतला दाब साहजिकच वाढू लागतो. वाढलेला दाब मेंदूच्या नाजूक आणि अत्यंत महत्त्वाच्या केंद्रांवर पडल्यानं तीव्र डोकेदुखी, उलट्या होणं, अंधारी येणं, दोन-दोन दिसणं, चालताना तोल जाणं अशी गंभीर लक्षणं दिसू लागतात. वेळेत उपाययोजना झाली नाही, तर वाढलेल्या दाबामुळे मेंदूचं कार्य अचानक बंद पडून रुग्णाला बेशुद्धी येणं आणि प्रसंगी मृत्यू ओढवणं अशा दुर्दैवी घटना घडू शकतात..अंजलीच्या मेंदूतील पाण्याचा प्रवाह तुंबला होता आणि त्याचं कारण म्हणजे त्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात एक मोठा अडथळा आला होता. पाण्याच्या आतील कप्प्यांपैकी (व्हेंट्रिकल) अगदी आतल्या भागात एक गाठ तयार झाली होती आणि ती हळूहळू आकार घेत एका अरुंद आणि चिंचोळ्या मार्गात जाऊन अडकली होती. ही गाठ तातडीनं काढणं अत्यंत गरजेचं होतं..तिचा मोठा भाऊ अमित, जो एका मल्टीनॅशनल कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत होता, त्यानं चिंतेनं विचारलं, ‘‘डॉक्टर, मेंदूत इतक्या खोलवर जाऊन शस्त्रक्रिया करणं म्हणजे खूप मोठी आणि धोक्याची गोष्ट असते, हे खरं आहे ना?’’.मी त्याला धीर देत समजावून सांगितलं, ‘‘अमित, मेंदूची शस्त्रक्रिया ही गुंतागुंतीची आणि धोक्याची असते हे सर्वांनाच माहीत आहे; पण आपण ही शस्त्रक्रिया वेळेत केली नाही, तर मात्र अंजलीच्या जीवाला निश्चितच शंभर टक्के धोका आहे. सुदैवाने, आता आपल्या ‘ब्रेनट्युमर सेंटर’मध्ये आज जगातील अत्यंत अत्याधुनिक आणि प्रगत पद्धती उपलब्ध आहेत..या केसमध्ये आपण शस्त्रक्रिया मेंदू पूर्णपणे उघडून न करता, एका अतिशय लहान छिद्रातून दुर्बिणीच्या साह्यानं करू शकतो. या प्रक्रियेला फक्त दोनच टाके पडतात. सर्व काही नियोजनानुसार व्यवस्थित पार पडल्यास, अंजली शस्त्रक्रियेनंतर चार दिवसांत हसत-खेळत चालत घरी जाऊ शकेल. या शस्त्रक्रियेत आम्ही कवटीचा मोठा भाग अजिबात काढणार नाही. दुर्बीण आत नेण्यासाठी जेमतेम ‘एक सेंटिमीटर’चं जे छोटे छिद्र करावं लागेल, ते शस्त्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर टायटॅनियम धातूच्या विशेष बटनाच्या साह्यानं कायमस्वरूपी सुरक्षितपणे बुजवून टाकण्यात येईल.’’अमित म्हणाला, ‘‘डॉक्टर, तुम्ही मणक्याच्या शस्त्रक्रिया बिनाटाक्याच्या करता हे मी वाचलं होतं... पण मेंदूच्या शस्त्रक्रियांसुद्धा अशा प्रकारे होतात?’’‘‘होय,’’ मी म्हणालो, ‘‘प्रोफेसर गाब या शास्त्रज्ञानं या तंत्रज्ञानात प्रचंड संशोधन करून ते विकसित केलं. त्यांचं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळाल्यामुळेच आपण हे तंत्रज्ञान भारतीय रुग्णांसाठी इथल्या इथे उपलब्ध करून देऊ शकलो आहोत. ‘ब्रेन ट्युमर सेंटर’मध्ये या प्रकारच्या शस्त्रक्रियांसाठी लागणारी अनेक अत्याधुनिक उपकरणे आणि जागतिक दर्जाच्या सोयी आज आपल्याकडे आहेत.’’.या शस्त्रक्रियेत आम्ही एक अतिशय बारीक आकाराची दुर्बीण (एंडोस्कोप) अत्यंत अलगदपणे आणि सुरक्षितपणे थेट त्या गाठीपर्यंत पोहोचवते. या दुर्बिणीचा आकार जेमतेम एका पेन्सिलएवढाच असतो. या विशिष्ट दुर्बिणीला ‘व्हेंट्रिक्युलोस्कोप’ असं म्हटले जातं. या ‘स्कोप’च्या आतूनच अत्यंत सूक्ष्म आकाराची उपकरणे आत पाठवण्याची खास व्यवस्था असते. दुर्बिणीच्या प्रगत कॅमेऱ्यामुळे मेंदूच्या अगदी आतला भाग, तो अरुंद मार्ग आणि ती गाठ एका मोठ्या स्क्रीनवर अतिशय सुस्पष्ट व मोठी दिसते. विशिष्ट सूक्ष्म उपकरणांचा कौशल्यानं वापर करून आसपासच्या कोणत्याही महत्त्वाच्या पेशींना इजा न पोहोचवता ही गाठ अचूकपणे काढता येते. अंजलीला आमच्याकडे दाखल केले, त्याच दिवशी संध्याकाळी ही अत्यंत महत्त्वाची दुर्बिणीची शस्त्रक्रिया पार पडली. तिच्या मेंदूतील पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करणारी ती गाठ आम्ही पूर्णपणे काढून टाकली आणि पाण्याचा प्रवाह पुन्हा सुरळीत केला..यात सर्वांत दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे बायोप्सीच्या तपासणीत ही गाठ अगदी साध्या प्रकारची (म्हणजेच कर्करोगाची नव्हती) असल्याचं स्पष्ट झालं. मोठी चिरफाड, रक्तस्राव किंवा त्रास न होता केवळ तीन टाक्यांच्या या आधुनिक शस्त्रक्रियेनं अंजली या गंभीर व्याधीतून पूर्ण मुक्त झाली..मेंदूच्या गाठींवरच्या सर्वच शस्त्रक्रिया अशा प्रकारे करता येतातच असं नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मेंदूच्या शस्त्रक्रियेच्या तंत्रात आणि उपकरणांमध्ये खरोखरच एक विलक्षण आणि क्रांतिकारी प्रगती झालेली आहे. प्रगत एंडोस्कोप, क्युसा, नॅव्हिगेशन सिस्टीम आणि अत्याधुनिक मायक्रोस्कोप अशा अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे आजकाल रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा आजार गंभीर असतो हे खरे आहे; पण वेळेवर निदान झालं आणि योग्य रितीनं अचूक उपचार मिळाले, तर आपण विज्ञानाच्या मदतीने यावर विजय मिळवू शकतो. 