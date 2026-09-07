AI-Powered Brain Tumor & Fits Diagnosis: फिट, ब्रेन ट्यूमरचे निदान आता AI करणार? KEM रुग्णालयात ३०० रुग्णांवर होणार पायलट प्रोजेक्ट

Pilot Project by KEM Hospital to Curb Brain Related Diseases: महापालिकेच्या परळ येथील के. ई. एम. रुग्णालयात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि न्यूरोसायन्सच्या सहाय्याने अपस्मार (एपिलेप्सी) व मेंदूतील गाठी (ब्रेन ट्यूमर) यांसारख्या गंभीर आजारांचे अचूक निदान करणारा पथदर्शी (पायलट) प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या 'सोसायटी फॉर मुंबई इन्क्युबेशन लॅब टू एंटरप्रेन्योरशिप' (स्माईल कौन्सिल) या बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटरमार्फत ही अत्याधुनिक वैद्यकीय प्रणाली विकसित केली जात असून, यासाठी चार कोटी ९९ लाख ९२ हजार ३३० रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. .हा प्रकल्प केईएम रुग्णालयाच्या न्यूरोसर्जरी विभागात राबवला जाणार आहे. यामध्ये शल्यक्रियेपूर्वीची तपासणी तसेच शल्यक्रियेनंतर रुग्णाच्या प्रकृतीतील बदलावांचा एक महिना, तीन महिने आणि सहा महिने अशा टप्प्यांवर पाठपुरावा केला जाईल. १२ महिन्यांच्या कालावधीत १५० अपस्मार आणि १५० ब्रेन ट्यूमर अशा एकूण ३०० रुग्णांवर हा प्रायोगिक अभ्यास करण्याची शिफारस न्यूरोसर्जरी विभागप्रमुखांनी केली आहे. .'स्माईल कौन्सिल'मधील 'मे.ब्रेनसाइटएआय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड' या स्टार्टअप संस्थेकडून हा प्रकल्प राबवला जाईल. पालिकेच्या २०१८ मधील ठरावानुसार इन्क्युबेशन सेंटरमधील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट खरेदीची तरतूद आहे. हे तंत्रज्ञान मालकी हक्काचे (पेटंटेड) असल्याने निविदा मागवण्याची अट शिथिल करून स्थायी समितीची पूर्वमंजुरी मागण्यात आली आहे..Japanese Habits for Stress Relief: सतत टेन्शनमध्ये असता? स्ट्रेसपासून दूर राहायचंय? मग जपानी पद्धतीच्या ‘या’ ४ सवयी आजच अंगीकारा!.इनोव्हेशन इम्प्लिमेंटेशन फंडप्रकल्पाचा खर्च तीन टप्प्यांत विभागण्यात आला आहे. यामध्ये तपासणीसाठी दोन कोटी ७० लाख ९८ हजार ७०० रुपये, प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी नऊ लाख ३६ हजार ३८० रुपये आणि क्षेत्रीय अंमलबजावणीसाठी ४६ लाख ६३ हजार ५०५ रुपये) खर्च होणार आहेत. पालिकेच्या 'इनोव्हेशन इम्प्लिमेंटेशन फंड'मधून हा खर्च भागवला जाणार असून, स्थायीच्या मंजुरीनंतर या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.