AI Powered Cancer Diagnosis: तंबाखू, प्रदूषण की केमिकल? DNA पाहून कॅन्सरचं ‘खरं कारण’ शोधणार आता AI!

कॅन्सर होण्यामागे नेमकं कारण काय? तंबाखू, प्रदूषण, हानिकारक केमिकल की रेडिएशन? आता या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी डॉक्टरांसोबत AI चीही मदत घेतली जात आहे. दिल्लीतील IIIT च्या संशोधकांनी विकसित केलेल्या ‘MutAIverse’ या AI प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने DNA मध्ये झालेल्या नुकसानाचा अभ्यास करून शरीरावर कोणत्या हानिकारक घटकाचा परिणाम झाला असू शकतो, याचे संकेत शोधता येतात. या तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात कॅन्सरची कारणं समजून घेण्यासोबतच त्याचा धोका कमी करण्याच्या दिशेनेही नवी वाट खुली होण्याची शक्यता आहे..कॅन्सरच्या उपचारात नवा आशेचा किरणकॅन्सरवर प्रभावी उपचार शोधण्यासाठी जगभरात संशोधन सुरू आहे. कॅन्सरची सुरुवात नेमकी कशी होते आणि त्यामागे कोणते घटक कारणीभूत असतात, हा त्यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.IIIT दिल्लीच्या संशोधकांनी विकसित केलेल्या MutAIverse या AI प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने DNA मध्ये झालेल्या विशिष्ट प्रकारच्या नुकसानाचे विश्लेषण केले जाते. या नुकसानावरून एखाद्या व्यक्तीचा तंबाखू, पर्यावरणातील प्रदूषक, औद्योगिक रसायने किंवा रेडिएशन यांसारख्या घटकांशी संपर्क आला असण्याचे संकेत मिळू शकतात.२७ कॅन्सर रुग्णांच्या नमुन्यांवर चाचणीया तंत्रज्ञानाची चाचणी आसाममधील गुवाहाटी येथील डोके आणि मानेच्या कॅन्सरच्या २७ रुग्णांच्या नमुन्यांवर करण्यात आली. त्यांच्या DNA मध्ये असे काही बदल आढळले, जे धूरविरहित तंबाखू म्हणजेच चघळल्या जाणाऱ्या तंबाखूच्या संपर्काशी संबंधित असू शकतात.मात्र, DNA मध्ये एखाद्या रसायनामुळे झालेलं नुकसान आढळलं म्हणजे त्याच रसायनामुळे कॅन्सर झाला, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लिनिकल अभ्यास आणि पुढील संशोधनाची गरज आहे..DNA अॅडक्ट म्हणजे काय?DNA अॅडक्ट म्हणजे एखाद्या रसायनामुळे DNA च्या विशिष्ट भागात झालेला बदल किंवा नुकसान.एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात अशा प्रकारचे DNA अॅडक्ट आढळले, तर त्या व्यक्तीचा संबंधित रसायनाशी संपर्क आला असण्याचा संकेत मिळू शकतो. मात्र, DNA अॅडक्ट आढळणे आणि त्याच्यामुळे कॅन्सर झाला हे सिद्ध होणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.तज्ज्ञांच्या मते, शरीरातील काही DNA नुकसान पेशींच्या नैसर्गिक दुरुस्ती प्रक्रियेमुळे ठीकही होऊ शकते. त्यामुळे केवळ DNA मध्ये नुकसान आढळल्यावर कॅन्सरचे कारण निश्चित करता येत नाही..भविष्यात उपचारासाठीही होऊ शकतो फायदाकॅन्सर कोणत्या हानिकारक घटकाच्या संपर्कामुळे होण्याची शक्यता आहे, याची माहिती मिळाल्यास भविष्यात उपचाराची दिशा ठरवण्यास मदत होऊ शकते.याशिवाय रुग्णाच्या कुटुंबातील किंवा त्याच वातावरणात राहणाऱ्या इतर व्यक्तींनाही संबंधित जोखमीपासून दूर राहण्याचा सल्ला देता येऊ शकतो.तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात अशा AI प्लॅटफॉर्मचा जीनोम सिक्वेन्सिंग, क्लिनिकल तपासण्या आणि इतर वैद्यकीय तंत्रज्ञानासोबत वापर करता येऊ शकतो..AI प्लॅटफॉर्म नेमकं कसं काम करतं?DNA ची तपासणी : कॅन्सरच्या पेशींमधील DNA मध्ये झालेले बदल तपासले जातात.DNA चे नुकसान शोधणे : रसायनांमुळे DNA मध्ये झालेले विशिष्ट बदल म्हणजे DNA अॅडक्ट्स शोधले जातात.AI च्या मदतीने विश्लेषण : मिळालेल्या संकेतांचे संगणकीय आणि जनरेटिव्ह AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विश्लेषण केले जाते.संभाव्य कारणांचा शोध : DNA मधील नुकसान आणि संभाव्य रसायन किंवा बाह्य घटक यांच्यातील संबंध तपासला जातो..सध्या हे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टूल नाहीतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की MutAIverse सध्या रुग्णालयांमध्ये किंवा सामान्य लोकांसाठी वापरता येणारे क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टूल नाही. या तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता सिद्ध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन आणि वैद्यकीय स्तरावर त्याचे प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.मात्र, भविष्यात या तंत्रज्ञानाचे मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी परीक्षण झाले, तर कॅन्सरच्या संभाव्य कारणांचा शोध, उपचाराची दिशा आणि प्रतिबंधात्मक उपाय यामध्ये महत्त्वाची मदत मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.