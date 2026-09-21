आरोग्य

World Alzheimer Day 2026: साठी ओलांडलीय? मग अल्झायमरची ‘ही’ लक्षणं तुम्हाला माहित असायलाच हवीत!

Alzheimer symptoms after 60: साठी ओलांडल्यानंतर वारंवार विसरायला होत असेल तर दुर्लक्ष करू नका; अल्झायमरची सुरुवातीची ‘ही’ लक्षणे वेळीच ओळखा.
Alzheimer Symptoms after 60 | World Alzheimer Day 2026

Alzheimer Symptoms after 60 | World Alzheimer Day 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Warning Signs of Memory Loss After 60: वय वाढले की विसरभोळेपणा आपोआपच येतो, असे म्हणतात, परंतु एखादी गोष्ट तुमच्या लक्षात आहे आणि तरुणवयातही ती तुम्ही चटकन विसरत असाल, तर तुमची ‘अल्झायमर’ आजाराशी मैत्री होत असल्याचे समजा. पूर्वी हा आजार वयाची ऐंशी ओलांडलेल्या वृद्धांमध्ये आढळून येत होता. अलीकडे साठीजवळ पोहोचलेल्या व्यक्तींमध्ये अल्झायमर (स्मृतिभ्रंश) आजार दिसून येतो. स्मृतिभ्रंश हा स्मृती, विचार, भावना आणि वागणुकीत अडचणी निर्माण करणारा मेंदूचा आजार आहे.

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