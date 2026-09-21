World Alzheimer Day 2026: साठी ओलांडलीय? मग अल्झायमरची ‘ही’ लक्षणं तुम्हाला माहित असायलाच हवीत!

Warning Signs of Memory Loss After 60: वय वाढले की विसरभोळेपणा आपोआपच येतो, असे म्हणतात, परंतु एखादी गोष्ट तुमच्या लक्षात आहे आणि तरुणवयातही ती तुम्ही चटकन विसरत असाल, तर तुमची ‘अल्झायमर’ आजाराशी मैत्री होत असल्याचे समजा. पूर्वी हा आजार वयाची ऐंशी ओलांडलेल्या वृद्धांमध्ये आढळून येत होता. अलीकडे साठीजवळ पोहोचलेल्या व्यक्तींमध्ये अल्झायमर (स्मृतिभ्रंश) आजार दिसून येतो. स्मृतिभ्रंश हा स्मृती, विचार, भावना आणि वागणुकीत अडचणी निर्माण करणारा मेंदूचा आजार आहे. .देशात वयाची साठी-पासष्टी उलटलेल्या एकूण व्यक्तींच्या १० टक्के व्यक्ती या आजाराच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. जसजसे वय वाढते, तसतशी या आजाराची टक्केवारी दुपटीने वाढते. जागतिक आरोग्य संघटनेने १९९४ मध्ये या आजाराची दखल घेतली. अल्झायमर नावाच्या जर्मन मानसोपचार तज्ज्ञाने १९०१ मध्ये सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ‘ऑगस्टी डिटर’ नावाच्या ५० वर्षीय महिलेचे सर्वांत प्रथम स्मृतिभ्रंशाचे निदान केले, तेव्हापासून दरवर्षी २१ सप्टेंबर रोजी अल्झायमर दिवस जगभरात पाळला जातो. .World Alzheimer Day: नावं विसरण्याआधीच सुरू होतो अल्झायमर? लक्षणांपूर्वी मेंदूत होतात ‘हे’ बदल.सरासरी लोकसंख्येच्या १२ टक्के व्यक्ती वयाची साठी ओलांडलेल्या आहेत. त्यापैकी तीन टक्के ज्येष्ठ नागरिक या आजाराने त्रस्त आहेत. जगभर २०३० पर्यंत हा आकडा दुपटीने वाढेल असे संकेत जागतिक आरोग्य संघटनेने दिले आहेत. राज्यात २००६ मध्ये २ लाख ७ हजार ज्येष्ठ नागरिक अल्झायमरने त्रस्त होते. दर ३ सेंकदात एकाला स्मृतिभ्रंश होत असल्याचे दिसून येते..अशी आहेत लक्षणेघराचा पत्ता विसरणेनातेवाइकांची नावे विसरणेनवीन गोष्टी शिकण्यात अडचणकपडे व्यवस्थित न घालणेमहिलांना जोखीम अधिक.Brain Health: फक्त व्यायाम नाही! मेंदू निरोगी आणि तल्लख ठेवण्यासाठी 'या' गोष्टीही आहेत महत्त्वाच्या; जाणून घ्या तज्ज्ञांचा गोल्डन मंत्र.बाळंतपण, पाळी, हल्लीचा ताणतणाव, स्पर्धा यांसारख्या बाबींमुळे महिलांमध्येही ताण वाढत आहे. उतारवयात त्याचे परिणाम दिसू लागतात. स्मृतिभ्रंश हा त्यातील एक आजार आहे. यात अगदी क्षुल्लक गोष्टीदेखील लक्षात रहात नाहीत. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना या स्मृतिभ्रंशाची जोखीम दीडपट अधिक असते..अशी आहेत कारणेमेंदूपेशींच्या क्रयशक्तीचा ऱ्हासमेंदू आकुंचन पावणेमेंदूपेशी खराब होणेमेंदूला रक्तपुरवठा वाहिन्यांत अवरोध.अल्झायमर होणार की नाही? फक्त एका ब्लड टेस्टमधून मिळू शकते उत्तर! लक्षणं दिसण्याच्या १० वर्षांआधीच मिळणार इशारा.विज्ञान युगात गोळ्या-औषधांनी म्हातारपण लांबविले असली तरी आजार कायम आहेत. स्मृतिभ्रंश (अल्झायमर) हा त्यापैकीच एक बेजार करणारा आजार आहे. ज्यांनी वयाची साधारणपणे पन्नाशी गाठली आहे आणि ज्यांना स्मरणशक्तीत बदल जाणवू लागला असेल, स्वभावात बदल दिसून आला असेल त्यांनी मानसोपचार अथवा मेंदूविकारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.- डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम, ज्येष्ठ मेंदूरोग तज्ज्ञ, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.